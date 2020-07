Kulturfestival im Land : Der Kulturtruck rollte auch durch Eckernförde

Auf seiner Werbetour bis zum 25. Juli steuerte der Kulturtruck am Mittwoch auch den Hafen und die Innenstadt an.

Eckernförde | Fetzige Rhythmen waren am Mittwoch in den Straßen und am Hafen zu hören. Der Kulturtruck des Kulturfestivals Schleswig-Holstein steuerte auf seiner Werbetour durch das Land auch das Ostseebad an. Im Schritttempo ging es durch die Stadt, an Bord Musiker, die mit Live-Musik den Passanten ordentlich einheizten. Mit dem Kulturfestival will das Land für alle Kulturschaffenden, die unter der Coronakrise leiden, alternative Auftritts- und Präsentationsmöglichkeiten schaffen. Kultur soll auf neuen und außergewöhnlichen Wegen dargeboten werden.

Noch bis zum 25. Juli rollt der Kulturtruck noch durchs Land. Zwei Tage später starten dann vielfältige Veranstaltungen in Schleswig-Holstein (in den Straßen und in Veranstaltungshäusern), die sämtlich kostenfrei auf den Online-Kanälen übertragen werden.

Weitere Informationen unter www.kulturfestival.sh