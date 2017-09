Der Kritiker soll in die Fraktionen

vergrößern 1 von 4 1 von 4





von Gernot Kühl

erstellt am 22.Sep.2017 | 06:57 Uhr

180 neue Parkplätze am 3. Gleis, 600 zusätzliche Parkplätze am Grünen Weg – so möchten die Stadt und die große Mehrheit in der Politik der Parkplatznot in der Innenstadt Herr werden. Im jüngsten Bauausschuss am Mittwochabend (siehe unsere gestrige Ausgabe) stand dieses Thema wie auch die Neuplanung rund um den Bahnhof, in der es auch um die Parkplatzfrage geht, im Mittelpunkt. Wenn die Ratsversammlung am 28. September (17.45 Uhr, Ratssaal) der einstimmigen Empfehlung des Bauausschusses folgt, wird der Bau der 780 Parkplätze westlich der Bahnlinie am 3. Gleis und Grünen Weg im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bahnhofsareals (Bebauungsplan Nr. 69) mit erster Priorität vorangetrieben. Erst wenn diese gebaut sind und genutzt werden können, soll die viele Millionen schwere Umgestaltung rund um den Bahnhof zwischen ZOB, Reeperbahn, Schulweg und Bahnlinie starten, bei der auch die große Parkfläche am Schulweg mit 285 gebührenfreien Parkplätzen mit Geschäften, Büros und Wohnungen überbaut wird. Die 490 geplanten Stellplätze in der Tiefgarage decken vor allem den zusätzlichen Bedarf der Anlieger ab, der Öffentlichkeit stehen rechnerisch nur 68 Stellplätze zur Verfügung.

Das ist der momentane Sachstand, der auch Kritiker wie Günter Haß auf den Plan ruft. In der Einwohnerfragestunde des Bauausschusses nutzte er die Gelegenheit, die Gesamtplanung des Kappelner Architekten Gregor Sunder-Plassmann zu loben, die angedachte Verlagerung der Parkplätze auf die stadtabgewandte Seite der Bahnlinie jedoch zu kritisieren. Insgesamt, so Haß, biete das Bahnhofsareal ein großes Potenzial für eine positive Entwicklung und städtebauliche „Abrundung unserer Stadt“. In allen vorgestellten neun Varianten habe der Planer Gregor Sunder-Plassmann aus Kappeln in seiner Machbarkeitsstudie „die Hauptfläche für das Parken östlich, also diesseits der Bahntrasse vorgesehen“, so Haß. Zu seinem „großen Erstaunen“ gingen die Vorstellungen vieler Ratsmitglieder jetzt aber in eine andere Richtung, die für die Bürger und Geschäftsleute „katastrophale Folgen“ haben werde, weil der Weg von den Geschäften oder dem Wochenmarkt in der Innenstadt zum geparkten Fahrzeug zu lang sei. Haß: „Die sich jetzt abzeichnende Vorstellung, das gesamte Areal an einen Investor zu vergeben, der dort seine Wünsche verwirklichen wird, führt dazu, dass das Parken für uns Bürger nur noch westlich, also jenseits der Bahn, stattfinden wird. Das darf nicht sein. Warum sollen wir die jetzt stadtnahen, zirka drei Minuten entfernten Stellplätze aufgeben? Die Einwohner der Stadt und der Handel sind auf den kurzen Weg angewiesen.“

Da der Tagesordnungspunkt ausdrücklich „Einwohnerfragestunde“ heißt und der Ausschussvorsitzende Thorsten Peuster (SSW) ihn aufforderte, nun doch endlich eine Frage zu stellen, schüttelte Haß folgende Formulierung aus dem Ärmel: „Können Sie sich vorstellen, meinen Ausführungen zu folgen?“ Da darauf niemand direkt antworten wollte, schlug Peuster vor, dass Haß seine Vorstellungen doch in den Ratsfraktionen persönlich vorstellen möge. Dem wollte dieser in den nächsten Wochen nachkommen.