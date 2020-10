Gaehtjestrasse Eckernförde : Der Kisok wird abgerissen

Abrissarbeiten haben am Donnerstag begonnen. Grünfläche und Sitzmöbel werden im Frühjahr 2021überholt.

Eckernförde | Der Abriss des leerstehenden Kiosks an der Gaehtjestraße hat begonnen. Am Donnerstagvormittag rückte der Bagger an und startete die Arbeiten. Auch die WC-Anlagen sollen entfernt werden. Die entstehende freie Fläche soll demnach analog zum angrenzenden Belag gepflastert werden. Im Frühjahr 2021 steht eine Überholung der Grünlagen und der Außenmöblierung an. Im November des vergangenen Jahres hat sich die Politik aus Kostengründen gegen die Modernisierung der Promenade an der Gaehtjestraße ausgesprochen. Inklusive Hochwasserschutz hätte das Vorhaben 2 Millionen Euro gekostet. Geblieben ist der Abriss des Kiosks und die Neugestaltung der freien Fläche. Der Pflanzhügel bleibt erhalten. Die Kosten belaufen sich auf maximal 200.000 Euro.