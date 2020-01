Neujahrsanbaden in Eckernförde : Der kalte Sprung ins neue Jahr

Rund 400 Neugierige sehen beim Neujahrsanbaden am Strand zu: Etwa 100 Unerschrockene laufen in die 6 Grad kalte Ostsee.

Eckernförde | Rund 80 bis 100 Hartgesottene haben am Neujahrstag zum Anbaden den Sprung in die Ostsee gewagt. Und rund 400 Zuschauer haben ihnen applaudiert und vor Freude laut gejauchzt.

Gegen 13 Uhr schon warteten viele Schaulustige am Strand – mittendrin: Renate Horst im Badeanzug, die mit Luftballons den Startplatz gekennzeichnet hatte. Die Paradedisziplin der 77 Jahre alten Sportlerin ist zwar der 10.000-Meter-Lauf und nicht das Schwimmen, „aber das hier macht einfach Spaß“, sagte sie. Seit vielen Jahren ist sie schon beim Neujahrsbaden dabei, verteilt Süßigkeiten an die Zuschauer und macht mit den Teilnehmern vor dem Lauf ins kühle Nass einige Aufwärmübungen.

So auch gestern, bevor der gemeinsame Countdown begann und die Schwimmer bei Null ins Wasser stürzten. Mit dabei nicht nur Kinder wie Carl Hugo Huber (7), der mitmachte, „weil’s Laune macht“, sondern auch ältere Teilnehmer wie die 80-jährige Helga Ballert aus Gettorf, die sehr aktiv im Turnverein ist. „Ich mochte gar nicht mehr raus aus dem Wasser und bin noch etwas geschwommen“, erzählte sie hinterher. Kein Wunder, war das Wasser mit 6 Grad doch doppelt so warm wie die Luft. Warum sie jedes Jahr aufs Neue beim Neujahrsanbaden dabei ist? „Weil es so einen Spaß macht und eine Herausforderung ist.“ Zwar nimmt die Sportlerin auch im September 13 Grad kaltes Wasser zum Schwimmen in der Ostsee in Kauf, im Winter badet sie aber sonst nie im Meer. Ganz im Gegensatz zu Gundi Goertz aus Schilksee, die auch in der kalten Jahreszeit regelmäßig in die Ostsee springt und bei diesen Temperaturen auch schonmal 100 Meter weit schwimmt.

Ob Männer mit Zylindern oder Frauen mit Weihnachtsmützen – die Wagemutigen hatten ein ganzes Stück zu laufen, denn es herrschte Niedrigwasser. Egal – das Wetter mit Sonnenschein und nur schwachem Westwind war ideal für das zwar kurze, aber intensive Spektakel.

Ins Leben gerufen haben diese Tradition die drei Freunde Heinzi Huber, Volker Rieckhof und Thomas Schastok. „Das muss vor ungefähr 15 Jahren gewesen sein“, erinnert sich Heinzi Huber. „Wir sind einfach nur zu dritt in die Ostsee gesprungen. Im Laufe der Zeit wurden es immer mehr Teilnehmer und auch mehr Zuschauer. So viele wie in diesem Jahr haben bisher noch nie zugesehen.“

Einen offiziellen Veranstalter gibt es nicht. Das Anbaden ist reine Privatsache und geschieht auf eigene Gefahr. Aber immerhin haben die Stadtwerke ein Herz für die Anbader: Sie dürfen seit einigen Jahren nach dem Spektakel kostenlos im Wellenbad duschen.