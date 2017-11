Norddeutscher Handwerkermarkt : Der Ferrari unter den Handwerkermärkten

vergrößern 1 von 3 Foto: Lucas (2) 1 von 3

Eckernförde | Der Norddeutsche Handwerkermarkt in der Eckenförder Werkstatt ist ein wahrer Renner in seiner Klasse. Schon um 9 Uhr standen die Gäste am Sonnabend Schlange vor der Tür, die erst um 10 Uhr geöffnet wurde. Zu sehr sind die besten Weihnachtskränze und die schönste Dekoration gefragt. Entsprechend voll waren die Gänge der Werkstatt wieder. Aber auch wer später kam, hatte noch reichlich Auswahl aus Dekoration, Tonwaren, Holzprodukten, Möbeln, Grußkarten, Schmuck und vielem mehr.

Reichlich bestückt ist die Auslage von Björn Schmidt. Große und kleine Schneekugeln stehen neben Teelichtern aus pyramidenförmig zusammengesetzten Wäscheklammern und versprechen eine gemütliche Atmosphäre im eigenen Zuhause. Selbst fotografierte Postkartenmotive in farblich passenden Grußkarten laden geradezu dazu ein, Advents- und Weihnachtspost zu verschicken. Björn Schmidt weiß, was Kunden im Advent kaufen möchten. „Ich passe mein Sortiment der jeweiligen Jahreszeit an – das kommt bei den Käufern gut an.“

Zusammen mit seiner Verkäuferin Susanne Burmeister hat er sich am Sonnabend auf dem 15. Norddeutschen Handwerkermarkt einen der heiß begehrten Standplätze gesichert. Neben den Verkaufsständen von insgesamt elf Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen unter anderem aus Flensburg, Neumünster, Rendsburg, Eckernförde und Neubrandenburg haben sich auch in diesem Jahr 47 private Aussteller in den Räumlichkeiten der Eckernförder Werkstatt im Holm mit ihren Produkten eingefunden. „Die besondere Atmosphäre wissen viele der Aussteller zu schätzen“, erklärt Organisatorin Inge Kile den Zulauf der privaten Aussteller auf dem alljährlichen vorweihnachtlichen Handwerkermarkt.

Björn Schmidt fertigt seine Dekorationsobjekte neben seiner Beschäftigung in einer der Abteilungen der Eckernförder Werkstatt in Eigenregie zu Hause an. Auch seine Verkaufsassistentin Susanne Burmeister ist Mitarbeiterin in der Wäscherei der Werkstatt. Neben der Kaffeerösterei am Hafen und dem Rösterei-Café in der Imland-Klinik ist die Wäscherei eine derjenigen Abteilungen, so Einrichtungsleiterin Anja von Keller, „in denen so richtig geknüppelt wird“. Die Beschäftigten der Werkstatt beweisen in diesen stark nachgefragten Zweigstellen, wie wertvoll ihre Arbeitskraft ist. Zu zeigen, dass Menschen mit Behinderungen der Gesellschaft mit ihren Fähigkeiten etwas zurück geben können, das ist eine der Hauptmotivationen für den Handwerkermarkt. „Im Grunde, ist dieser Markt wie ein Tag der offenen Tür zu verstehen, auf den sich unsere Beschäftigten das ganze Jahr über freuen“, erklärt von Keller.

In diesem Jahr haben sie sich mit dem zum ersten Mal initiierten Adventskalender eine Möglichkeit überlegt, wie sie einmal mehr etwas von den in der Werkstatt hergestellten Produkten nach außen tragen können. Hinter jedem der 24 Türchen verbergen sich jeweils vier Gewinne, die ausgelost werden. Darunter unter anderem auch Weihnachtsgänse. „Insgesamt 4000 Exemplare des Adventskalenders hat die Werkstatt herausgegeben. „2000 Exemplare verkauft exklusiv die Buchhandlung Liesegang für uns“, berichtet von Keller über das Projekt.





>Der besondere Adventskalender ist für fünf Euro neben der Buchhandlung „Liesegang“ auch in der Kaffeerösterei am Hafen, im Rösterei-Café der Imland-Klinik und in der Eckernförder Werkstatt zu erwerben.