Ykaernemarkt : Der Eckernförder Weihnachtsmarkt findet statt – trotz Corona

Der Ykaernemarkt an der St.-Nicolai-Kirche findet vom 23. November bis 30. Dezember in einem abgeriegelten Bereich mit Ein- und Ausgangskontrolle statt.

von Arne Peters

09. Oktober 2020, 17:12 Uhr

Eckernförde | Während man in anderen Gemeinden die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr absagt oder noch überlegt, ob sie über die Bühne gehen sollen, hat sich Eckernförde festgelegt: Der Ykaernemarkt findet statt. Vom 23. November bis zum 30. Dezember ist er zu den Kernzeiten von 12 bis 19 Uhr und den Kannzeiten bis 22 Uhr an seinem angestammten Platz rund um die St.-Nicolai-Kirche zu finden – allerdings unter völlig neuen Voraussetzungen.

Genau 324 Gäste können in diesem Jahr gleichzeitig auf den Ykaernemarkt. Das ist die Zahl, die die Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) mit dem Ordnungsamt abgestimmt hat. So viele Menschen können auf dem Areal rechnerisch genügend Abstand voneinander halten, um den Auflagen des Gesundheitsamtes zu genügen.

Allerdings wird es weniger Punschbuden geben: Martin Gronwald und Thomas Günther sind dabei – auch mit Imbissständen. Claus-Christian Franz hat verzichtet. Wie in jedem Jahr steht Frank Parge mit dem Kinderkarussell, der Zuckerbäckerei und der Muzen-Bude auf dem Markt, auch der Lions Club ist mit seinem Erbsensuppenverkauf zu finden, ebenso einige Buden mit Kunsthandwerk und Marmeladen. Mehr wird es nicht geben. Das Areal wird abgeriegelt, und es wird Ein- und Ausgangskontrollen geben, um die Anzahl der Besucher im Blick zu haben.

„Wir sind noch im Gespräch, ob es ein System mit Lichtschranke geben wird“, so Veranstaltungsleiter Stephan Vollbehr. „Oder ob jeder am Eingang einen Chip in die Hand bekommt, den er am Ausgang wieder abgeben muss.“ Um für eine Entzerrung der Besucher zu sorgen, wird die Möblierung mit Stehtischen und Sitzgelegenheiten großräumig verteilt. „Traubenbildungen sollen verhindert werden“, so Vollbehr. „Da ist die Vernunft der Gäste gefragt.“ Aber auch die Gastronomen, die das Konzept zusammen mit der ETMG entworfen haben, werden die Abstände kontrollieren müssen.

Ein Kinderbereich mit einer Bühne für Märchenerzähler und Puppentheater ist in Planung, auch Kutschfahrten sollen nach Möglichkeit wieder angeboten werden, ebenso der Lebkuchenwettbewerb.

Der Markt wird zur Kieler Straße wieder von dem Palisadenzaun mit zwei Stadttoren abgegrenzt, auch das Lichtkonzept mit 35.000 LED-Lichtern an den Baumstämmen und 60 Herrnhuter Sternen in den Baumkronen findet wieder Anwendung. An der Nordseite des Kirchplatzes wird zudem ein Durchgang von der Kieler Straße zur St.-Nicolai-Straße geschaffen, so dass das „Steakhaus Domkrug“ und auch die Häuser der Anwohner weiterhin erreichbar bleiben, auch ohne den Ykaernemarkt zu betreten.

Offen ist zurzeit noch, ob auf dem Weihnachtsmarkt alkoholische Getränke ausgeschenkt werden dürfen. „Zurzeit ist Alkoholausschank auf Märkten nicht erlaubt“, erklärt Stephan Vollbehr. Aber die Auflagen und Bestimmungen können sich täglich ändern. „Wenn es so sein sollte, könnte ein abgetrennter Bereich geschaffen werden, in dem sich die Besucher registrieren müssen.“ Ansonsten ist der Besuch des Marktes ohne Registrierung möglich.

Stepahn Vollbehr betont die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten: Ordnungsamt, Gastronomen, Kirche. „Das gibt es woanders auch ganz anders. Hier setzen sich wirklich alle dafür ein, dass es einen Weihnachtsmarkt gibt.“ Jetzt hofft er auch auf die Hilfe der Gäste, die sich coronakonform verhalten. Zu guter Letzt stehen auch noch konkrete Planungen für ein Konzert in der Nicolai-Kirche an: In der Adventszeit sollen die „Sally Gardens“ das ehrwürdige Gemäuer rocken.