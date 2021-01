Todesursache unbekannt : Der Delfin aus der Eckernförder Bucht ist tot

Taucher haben das Tier am Mittwoch gegen 10 Uhr tot am Meeresgrund gefunden.

Eckernförde / Hemmelmark | Das dürfte ein Schock für viele Menschen sein: Der Delfin, der seit Februar vergangenen Jahres in der Bucht vor Eckernförde lebte, ist tot. Taucher haben ihn am Mittwoch gegen 10 Uhr in etwa 15 Metern Tiefe leblos am Meeresgrund gefunden. Weiterlesen: D...

