Green SCreen in Eckernförde : Der Countdown läuft

Das Räuchereikino hat die Serie der Sommerveranstaltungen vor dem Green-Screen-Festival im September eröffnet.

von shz.de

05. August 2019, 15:20 Uhr

Eckernförde | Der Startschuss für das Green-Screen-Naturfilmfestival 2019 ist gefallen. Am Freitag lud Katharina Mahrt in die Alte Fischräucherei ein, um dort die ersten Filme und Trailer des neuen Festivals zu zeigen. Festivalleiter Dirk Steffens und der zweite Vorsitzende Martin Krohn führten durch den Abend und erzählten vom diesjährigen Festival. „Das Motto hat sich tatsächlich noch kurzzeitig verändert“, verrät Dirk Steffens, „das Thema Klimawandel und Fridays for Future hat soviel Aufmerksamkeit und Interesse erregt, dass wir es auch zu unserem Leitthema für dieses Jahr erklärt haben.“

Mit kleinen Speisen und kühlen Getränken wurde den knapp 70 Besuchern ein abwechslungsreicher Filmabend geboten. Sie sahen einen Imagefilm über Green Screen und Eckernförde, den Trailer des diesjährigen Festivals, einen vielversprechenden Kurzfilm des Nachwuchstalents York Friedrich aus Köln, der die „Bedrohung der Bienenheit“ dokumentierte und noch weitere Filme, die in den kommenden Wochen an den verschiedenen Kinostandorten in Eckernförde ausgestrahlt werden.

Nach dem Räuchereikino folgen noch die sh:z-Tournee am 5. August, das Strandkino am 16. August und das Bonbon-Kino am 30. August.