Einschränkung für Autofahrer : Der Bus hat ab sofort Vorrang

Eckernförde | Autofahrer, die vorgestern in der Sauerstraße stadteinwärts fuhren, rieben sich die Augen – wo war die Busbucht, die bislang als Haltestelle für den Öffentlichen Personennahverkehr diente? Statt einer Busbucht gibt es jetzt ein sogenanntes Buskap. Bei einem Fahrgastwechsel hält der Bus auf der Fahrbahn dicht am Bordstein. Dieser ist 18 Zentimeter hoch und gewährleistet Fahrgästen mit Gehbehinderung eine Erleichterung des Ein- und Aussteigens. Der öffentliche Verkehr in der Sauerstraße hat jetzt Vorrang, Autofahrer müssen warten.

Was bei Autofahrern auf Unverständnis stößt, besonders in Anbetracht des Radfahrstreifens, der ebenfalls auf die Fahrbahn verlagert wurde, ist Teil des Projekts „Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen“ der Stadt Eckernförde. Die Verwaltung folgt damit dem Personenbeförderungsgesetz, das die Schaffung barrierefreier Haltestellen bis 2022 vorsieht, um die „Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen zu berücksichtigen.“ Am 28. Juni fasste der Bauausschuss den Beschluss, die Barrierefreiheit an den Eckernförder Bushaltestellen herzustellen – zu dem Zeitpunkt waren bereits 55 Prozent von insgesamt 133 Haltestellen umgerüstet. In einer Liste sind die Beschaffenheit der einzelnen Stationen und entsprechende Vorschläge zum Umbau genau festgehalten. „Bei Gemeindestraßen, in denen weniger Verkehr herrscht, wird ein Buskap gebaut. Es erleichtert Busfahrern das Ein- und Ausfädeln aus dem fließenden Verkehr“, erklärt Axel Sperber vom Tiefbauamt. Kerstin Bügler, Inhaberin des Stadtverkehrs, bestätigt das: „Für uns bringt ein Buskap nur Vorteile. Die Fahrer müssen nicht mehr so viel kurbeln, Fahrgäste mit Rollatoren können viel leichter ein- und aussteigen.“ Durch die Tatsache, dass der Bus Vorrang hat und den fließenden Verkehr zum Abbremsen zwingt, wird auch die Pünktlichkeit der Busse unterstützt.

323 500 Euro hat die Verwaltung für die Umrüstung vorgesehen. 2018 wird der Haushaltsansatz um 50 000 Euro auf jährlich 75 000 Euro erhöht. Eckernförde liege mit der Umrüstung von jetzt knapp 60 Prozent gut im Zeitplan, so Sperber. „Wir sind schon weiter als im Kreis“, sagt der Leiter des Tiefbauamtes. Kreisweit gibt es insgesamt 2000 Bushaltestellen, davon sind 1750 umbaubedürftig. Der Kreis plant, bis 2022 ein Drittel (650) umzurüsten.

>An folgenden Haltstellen wird es in Zukunft Buskaps statt Busbuchten geben: Mühlenberg/Landratsamt, Riesebyer Str./Landratsamt Nord, Sauerstr. Süd, Kurt-Pohle-Str. Süd, Prinzenstr./Bergstr. Süd, Prinzenstr. Nord, Prinzenstr. Nebenstr. Nord und Süd.