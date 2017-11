Natur-KostBar : Der Borbyer Weihnachtsmarkt

vergrößern 1 von 2 Foto: Peters 1 von 2

von Arne Peters

erstellt am 30.Nov.2017 | 06:10 Uhr

Eckernförde | Es sind die Anfänge eines ersten eigenen Weihnachtsmarktes in Borby: Bei der Natur-KostBar von Simone Schmidt an der Borbyer Promenade gibt es nicht nur Glühwein, sondern an den ersten drei Adventssonntagen auch Unterhaltungsprogramm und Kunsthandwerk.

Claudia Piehl tritt an den kommenden drei Sonnabenden jeweils um 17 Uhr auf. Am 2. Dezember kommt sie mit dem Chor „Bella Donna“: Zehn Frauen singen in verschiedenen Sprachen direkt an der Wasserkante. Kapitäne aufgepasst – nicht, dass sie dem Gesang dieser Sirenen erliegen. Am 9. und 16. Dezember kommt Claudia Piehl mit Freunden und ihrem Programm „Singen ist gesund“. Dann wird alles gesungen – nur keine Weihnachtslieder. „Wir machen umweltverträgliche Musik fast ganz ohne Elektrizität“, sagt sie. „Das passt zu Bio und vegetarischem Essen hier.“

Mit seinen Schmiedearbeiten ist Patrick Schloßer am 1., 2. und 3. Dezember in einem Zelt an der Natur-KostBar vertreten. Er bietet Engel und neue Kunstwerke an. Natürlich fehlen auch seine Sprotten nicht. „Ich hätte auch gern vor Ort geschmiedet“, sagt er. „Aber das ist in direkter Nähe zu einem reetgedeckten Haus nicht zulässig.“

Am 8., 9. und 10. Dezember bietet Jochim Hendrich seine Aquarellmalerei aus Hütten zum Kauf an, während „Herr Schmidt“ aus Hamburg mit Antiquitäten aufwartet. „Es werden keine Schränke oder großen Tische sein“, sagt Natur-KostBar-Betreiberin Simone Schmidt. „Dafür kommt er mit kleineren Sachen wie Lampen, Kerzenständern und Deko-Artikeln.“

Schließlich ist Bernd Taube am 15., 16. und 17. Dezember zu Gast an der Borbyer Promenade und bietet seine Fotografien von Eckernförde an – dann ist auch Patrick Schloßer wieder mit seinen Schmiedearbeiten dabei.

Alle Künstler und Händler sind während der Öffnungszeiten da: freitags 14-21 Uhr, sonnabends 11 bis 21 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr.