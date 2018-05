Galerie 66 : Der Aufstand der Karren

Für eine neue Ausstellung von Tina Schwichtenberg werden noch gebrauchte Schubkarren gesucht.

von Arne Peters

05. Mai 2018, 05:49 Uhr

Eckernförde | Es ist ein Aufstand der Karren, den Tina Schwichtenberg in Eckernförde vollführen will: Die Künstlerin eröffnet am Freitag, 11. Mai, um 19.30 Uhr ihre Ausstellung „Terra Textura“ mit Installationen und Objekten in der Galerie 66 am BSI-Campus. Dabei sollen alte Schubkarren für einen besonderen Hingucker sorgen: Sie werden auf dem Platz vor dem Gebäude angeordnet und erwecken den Eindruck, als würden sie zum Leben erweckt: Sie stehen aufrecht, mit dem Kopf (Rad) erhoben, ihre Metallgestelle sind zu Extremitäten geworden, ihre Blechwannen zu Körpern. Sie schütteln die Last von Jahrzehnten ab. Von Jahren, in denen sie als treue Arbeiter ihren Rücken krumm geschuftet haben. Doch damit ist jetzt Schluss. Neben dem „Aufstand der Karren“ sind in der Galerie Landschaftsobjekte und Rollbilder sowie Arbeiten zur Insel Lampedusa zu sehen, die das Flüchtlingsleid thematisieren.

Tina Schwichtenberg hat an der Muthesius-Kunsthochschule Kiel studiert und lebt jetzt in Berlin und Kiel. Sie arbeitet als Bildhauerin und als Aktionskünstlerin. In vielen Ländern hat sie darüber hinaus mit Kunstinstallationen und Ausstellungen auf politische und gesellschaftliche Prozesse eingewirkt. Von der Klimakonferenz in Kyoto bis hin zu Projekten in Indien, China, Amerika, in Deutschland und anderen europäischen Ländern hat sie sich öffentlich engagiert. „Mir liegt nicht nur an der rein ästhetischen Aussage meiner Kunst“, sagt sie. „Ich lebe sehr bewusst, sehr intensiv in meiner Zeit, und so fallen mir Dinge auf, die mir aufs Gemüt schlagen, die mich lachen oder wütend machen, die mich tief berühren oder lange Zeit beschäftigen. Daraus entstehen Ideen für Objekte, die ich mit Hilfe verschiedener Materialien und Techniken umsetze.“

Für die Installation „Aufstand der Karren“ werden noch weitere gebrauchte Schubkarren und Schaufeln gesucht. „Die Installation geht durch ganz Schleswig-Holstein“, erklärt Galerie66-Kurator Falko Windhaus. „Der letzte Standort wird der Hof des plattdeutschen Autors Matthias Stührwoldt in Stolpe sein.“ Wer eine alte Schubkarre spenden möchte, kann sich unter Tel. 04351/6665025 direkt an Falko Windhaus in der Galerie 66 wenden. Jede Spender sollte allerdings wissen, dass er die Schubkarre nicht zurückbekommt.

>www.tina-schwichtenberg.de