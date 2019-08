„Traumschiff“ MS Deutschland in Eckernförde : Demonstration von Fridays for Future und Die Partei gegen Kreuzfahrer

Etwa 40 Demonstranten hielten am Dienstag eine Mahnwache am Museumssteg ab und skandierten gegen Kreuzfahrtschiffe.

27. August 2019, 16:59 Uhr

Für die Demonstranten geht es um Aufmerksamkeit: Nur, wenn sie möglich oft und spektakulär für ihr Ziel eintreten, gerät es in den Fokus der gesellschaftlichen Disskussion. Dieses Ziel lautet „Mehr Klimaschutz“.

Attacke, Attacke, Kreuzfahrt ist Kacke. Sprechchor der Demonstranten

Zum zweiten Mal in diesem Jahr stattete das ehemalige Traumschiff der gleichnamigen ZDF-Fernsehserie der Eckernförder Bucht am Dienstagnachmittag einen Besuch ab. Deshalb hatten sich zunächst etwa 20 Demonstranten der „Fridays for Future“-Gruppen Eckernförde und Rendsburg sowie des Ortsverbands von „Die Partei“ am Museumssteg eingefunden – dort, wo die Tenderboote der „MS Deutschland“ ihre Gäste an Land setzten. Bei jedem Tenderboot wurden die zumeist jugendlichen Klimaaktivisten laut und riefen ihre prägnanten Losungen: „Was ich gern hätte, wär'n kreuzfahrtfreie Städte“ zum Beispiel oder „Attacke, Attacke, Kreuzfahrt ist Kacke“. Nach einer Stunde war ihre Gruppe auf etwa 40 Demonstranten angewachsen.

Gesprächsangebot wird nicht angenommen

Sie wollten auf die Klimaschädlichkeit von Kreuzfahrtschiffen aufmerksam machen und wendeten sich deshalb direkt an die Kreuzfahrtgäste: „Ihr Verhalten zerstört unsere Lebensgrundlage“, schallte es aus dem Lautsprecher. „Wir sind gerne für Sie da und reden mit Ihnen, auch wenn wir anderer Meinung sind.“ Das Angebot wurde nicht angenommen. Stattdessen unternahmen die Touristen Reisen in die Umgebung, nahmen an Stadtführungen teil oder erkundeten die Stadt auf eigene Faust. Etwa 400 der 480 Kreuzfahrtgäste dürften an Land gegangen sein.

Shanty-Chor contra Sprechchor

Demonstranten und Kreuzfahrtgäste wurden von Anfang an getrennt. Während die Klimaaktivisten in einem eingezäunten Bereich auf einer Seite des Steges standen, wurden die Kreuzfahrtgäste gleich nach der Ankunft auf die entgegengesetzte Seite gelotst. Dort begrüßte wie jedes Mal der Shanty-Chor Schleswig die zumeist älteren Urlauber. Sein kräftiger Gesang und der stramme Ostwind taten ihr Übriges dazu, dass die Parolen der Demonstranten hier nur noch undeutlich ankamen.

Zu Kreuzfahrten gibt es Alternativen, zum Beispiel Reisen mit der Bahn. Jacob Grimm

„Ich halte nichts von der Demonstration“, sagte Kreuzfahrtgast Annegret Schlosser aus dem Odenwald. „Viele junge Leute verbrauchen mit ihren Smartphones und Computern so viel Strom, dass sie mehr zur Umweltverschmutzung beitragen als Kreuzfahrtschiffe.“ Eine solche Argumentation ist für Jacob Grimm von „Fridays for Future“ ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. „Der Stromverbrauch ist zwar ein massives Problem in der Gesellschaft, aber PCs und Smartphones sind aus dem alltäglichen Leben nur schlecht wegzudenken. Eine Urlaubsreise dagegen ist eine reine Freizeitbeschäftigung. Zu Kreuzfahrten gibt es Alternativen, zum Beispiel Reisen mit der Bahn.“

20 Polizisten im Einsatz

Angemeldet waren für die Mahnwache von 14 bis 23 Uhr 150 Personen. Die Polizei war deshalb mit 20 Kräften im Einsatz, die einen entspannten Tag genossen. Denn die Klimaaktivisten sind nicht dafür bekannt, dass sie Leute angreifen oder bepöbeln. Deshalb zeigte sich auch die Crew der „MS Deutschland“ entspannt. „Es ist ihr gutes Recht für ihre Meinung zu demonstrieren“, sagte der ExcursionManager Christian Pfeifer. Eckernförde sei bisher die einzige Stadt auf den Kreuzfahrten, die ihre Gäste so freundlich mit einem Shanty-Chor begrüße. Gleichzeitig sei es auch die einzige Stadt, in der Demonstrationen gegen Kreuzfahrer stattfinden. Dennoch sei Eckernförde ein besonderes Ziel. „Hier sind einfach alle Menschen nett.“ Einen Grund, weshalb das Traumschiff nicht auch im nächsten Jahr nach Eckernförde kommen sollte, sieht er deshalb nicht.