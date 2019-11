Demo für Klimapaket statt -päckchen

Rund 400 Teilnehmer bei „Fridays for Future“-Demonstration / Forderung nach höherer CO2-Besteuerung

von Arne Peters

28. November 2019, 17:21 Uhr

Eckernförde | Erneut haben sich gestern – wenige Tage vor der Weltklimakonferenz in Madrid – in Eckernförde rund 400 Menschen an den weltweiten „Fridays for Future“-Demonstrationen beteiligt. Sie zogen mit Plakaten und Transparenten von der Hafenspitze durch die Innenstadt zu einer Abschlusskundgebung auf dem Rathausmarkt. Dabei riefen nicht nur Schüler Losungen wie „Hopp Hopp Hopp – Kohlestopp“, sondern auch Erwachsene als Vertreter von Institutionen und Privatpersonen.

Die Forderungen richten sich an die Politik: „Wissenschaftler sprechen davon, dass die CO2-Besteuerung bei 180 Euro pro Tonne liegen muss, um die Folgeschäden zu begleichen“, so Veranstalter Jacob Grimm. „Die Bundesregierung hat sich nur für 10 Euro pro Tonne ausgesprochen.“ Es müsse darum gehen, den Individualverkehr zurückzufahren und dafür den Öffentlichen Personennahverkehr massiv auszubauen. Kraftstoff wie Diesel und Benzin müssten verteuert werden, dafür die Preise für Bus und Bahn günstiger gestaltet werden, am besten kostenfrei. „Es sollen eine Milliarde Euro in die Bahn investiert werden“, so Grimm. „Das ist ein guter Anfang, aber die Bahn hat einen Investitionsstau von insgesamt 5 Milliarden Euro.

Auch Pastor Michael Jordan von der St.-Nicolai-Gemeinde machte sich in einer Ansprache dafür stark, dass Politiker Mut beweisen müssten und nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner als einzige machbare Lösung akzeptieren dürfen. Das sei mutlos, kleinmütig und kurzsichtig. Führende Wissenschaftler hätten gerade in der Zeitschrift „Nature“ davor gewarnt, dass die sogenannten Kipppunkte unwiederbringlich überschritten würden, wenn die Industriestaaten jetzt nicht entschlossen handeln und die nötigen Maßnahmen ergreifen. „Das Klimapaket der Bundesregierung reagiert darauf nicht. Es springt viel zu kurz.“ Auch in der Lokalpolitik sei ein radikales Umdenken erforderlich: Das Fahrradkonzept müsse umgesetzt, eine Fahrradstation am Bahnhof eingerichtet und der ÖPNV weiter ausgebaut werden. „Und wenn wir über das Tourismuskonzept reden: Warum ist Eckernförde eigentlich nicht der Vorreiter in Deutschland für nachhaltigen Tourismus?“ Die Kirchengemeinde St. Nicolai unterstützt den globalen Klimastreik der Bewegung „Fridays for Future“. Mitarbeiter der Kirchengemeinde, die an der Demonstration teilnehmen wollten, wurden von der Arbeit freigestellt.

Nicht zuletzt beschrieb mit Hannan Saedi ein 13-jähriger Schüler der Waldorfschule seine Vision einer lebenswerten Welt ohne Massentierhaltung, Rassismus und Insektensterben: „Wir schwänzen nicht, wir kämpfen mit der Hand am Plakat.“

Der Demonstrationszug führte von der Hafenspitze über das Berufsbildungszentrum und die Jes-Kruse-Skole über die Reeperbahn und die Kieler Straße zum Rathausmarkt, wo die Abschlusskundgebung stattfand.