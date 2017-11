Genuss : Dem Kaffeearoma auf der Spur

vergrößern 1 von 3 1 von 3

von Achim Messerschmidt

erstellt am 30.Nov.2017

Güby | Ausverkauft! So hieß es nach dem letztjährigen Weihnachtsmarkt beim Verkaufsstand der Ruanda-Gilde vor dem Schloss in Louisenlund. Rund 300 Pfund Kaffee haben die Internatsschüler auf dem Markt verkauft, die Nachfrage nach dem Spitzenkaffee „Louisenlunder Nummer 1“ war groß. Gekauft haben die Schüler die Kaffeebohnen auf der Plantage „Gitesi“ in Ruanda, nicht größer als ein Fußballfeld, mit 250 Bäumen. Sieben Euro pro Kilogramm Rohkaffee haben sie bezahlt. Die Schüler waren vor Ort, lernten die Anbaumethoden kennen und sprachen mit den Bauern. Die Kaffeebohnen werden dort handgepflückt und handsortiert. „Diese Plantage gilt als eine der besten der Welt“, betont Gildenleiter Hauke Nagel. 2012 hat sie den „Cup of Excellence“ gewonnen und erzielt bei Verkostungen seitdem immer Spitzenwerte. Mit dem Schiff wurde der Kaffee dann über Kenia nach Hamburg geliefert wurde. In einer kleinen Rösterei wurden die Bohnen dann geröstet und in Louisenlund verpackt und vermarktet. Im März, bei der Kaffeeernte, fährt wieder eine Gruppe von acht Schülern nach Ruanda.

„Bei dem Projekt steht der Bildungsaspekt im Mittelpunkt“, sagt Hauke Nagel. Die Schüler sollen die gesamte Produktions- und Wertschöpfungskette kennen lernen – vom Anbau über die Verarbeitung bis zum Verkauf. Nagel geht es um das Verständnis für soziales Unternehmertum und den fairen Handel, gerade in einer globalisierten Welt. Der außerschulische Lernort soll das Bewusstsein für ökologische und wirtschaftliche Zusammenhänge einer nachhaltigen Produktion vermitteln sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Menschen und Rohstoffen fördern.

Der Gewinn aus dem Kaffeeverkauf, 5 der 15 Euro, die das Pfund Kaffee kostet, fließen in ein Grundschulprojekt in Ruanda. Zudem solle das Projekt deutlich machen, dass Kaffee zwar mittlerweile zum Massenprodukt geworden ist, dass dahinter aber viel Handwerk, Wissen und Erfahrungen stecken, die einen Wert haben.

Auch beim kommenden Weihnachtsmarkt, vom 1. bis 3. Dezember, werden die Schüler wieder Kaffee verkaufen, die „Louisenlunder Nummer 2“ – mehr als die doppelte Menge, gut 600 Kilogramm, sodass etwa 6000 Euro an das Hilfsprojekt gehen. „Die Rösterei hatte gleich gesagt, dass sie diese Menge nicht schaffen werden“, sagte Nagel. Also musste man umdisponieren. Daher habe man entschieden, selber zu rösten. Für rund 30 000 Euro hat die Stiftung einen Trommelröster gekauft. „Viel komplexer als eine Popcorn-Maschine“, scherzt Hauke Nagel. Fachleute hätten die Schüler dann in die Kunst und das Handwerk des Kaffeeröstens eingewiesen. „Wir haben viel Unterstützung erfahren, die anderen Röstereien fanden unser Projekt und was dahinter steckt, großartig“, berichtet der Internatslehrer. Auch das Gesundheitsamt war da und hat die Einhaltung der hygienischen Vorschriften überprüft.

In dem ehemaligen Backhaus auf dem Hof der Stiftung, in dem zuletzt ein Computerraum eingerichtet war, entstand so in den vergangenen Wochen eine kleine Kaffeerösterei. Die Schüler lernten verschiedene Rezepturen und Röstungen kennen und schulten ihre Geschmacksnerven. Die „Louisenlunder Nummer zwei“ wird 15 Minuten geröstet. Bei 210 Grad Celsius werden die grünen Rohkaffeebohnen in den Röster eingefüllt. „Zunächst verdunstet die Feuchtigkeit“, sagte Nagel, der eigentliche Röstvorgang beginnt nach sechs Minuten bei 155 Grad Celsius, der so genannten Gelbphase, die bei 205 Grad endet. Von selbst arbeitet der Trommelröster aber nicht, die Schüler müssen gegebenenfalls manuell gegensteuern. „Eine Minute verändert schon das Geschmackserlebnis“, so Nagel. „Ein guter Röster wird man durch Erfahrung“, sagt er und die wollen er und die Schüler in den nächsten Jahren sammeln, um dem Geheimnis des Aromas immer mehr auf die Spur zu kommen.. So wollen die Schüler langfristig verschiedene Röstungen anbieten, auch eine Espresso-Röstung. Profitieren davon soll auch die MINT-Klasse. Die jungen Talente in den naturwissenschaftlichen Fächern könnten bei der Kaffeerösterei Analysemethoden anwenden, beispielsweise den Säuregehalt bestimmen.