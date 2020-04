Delfin in der Bucht ist krank

Ungewöhnliches Verhalten / Das Tier hat wahrscheinlich Lungenwürmer und eventuell eine Pilzerkrankung

von Arne Peters

19. April 2020, 17:26 Uhr

Eckernförde | Der Delfin in der Eckernförder Bucht ist mittlerweile ein bundesweiter Medienstar. Nachdem die Eckernförder Zeitung über den Meeressäuger berichtete, der besonders an einer Sperrgebietstonne neben dem Marinestützpunkt auf Höhe des Hemmelmarker Strandes seine Luftsprünge vollzieht, haben auch überregionale Medien, wie NDR, Berliner Morgenpost, Welt, RTL oder n-tv den Delfin als Nachricht für sich entdeckt. Dabei scheint das Tier schon länger in der Bucht zu Gast zu sein. Einige Bürger haben sich gemeldet, die den Delfin schon zwei Wochen vor Ostern beobachtet haben.

Bei einem Ausflug mit dem SUP-Board ist Thorsten Peuster von der Tauchschule „Tauchen & Meer“ ein Foto gelungen, das die linke Seite des Tieres zeigt. Auf ihr sind Risse und Hautirritationen zu erkennen. „Es kam mir auch so vor, als würde das Tier besonders oft mit dieser Seite auf dem Wasser aufschlagen“, so Thorsten Peuster. Außerdem huste das Tier beim Auftauchen aus seinem Luftloch. Insgesamt kommt Peuster, der schon als Tauchlehrer unter anderem in Australien und Ägypten gearbeitet hat und schon viele Delfine aus nächster Nähe beobachten konnte, das Verhalten des Delfins nicht normal vor. „Es mag sein, dass am Wrack am Grund des Sperrgebiets besonders viele Fische sind, aber dass der Delfin immer nur an einer bestimmten Tonne aus dem Wasser kommt, ist ungewöhnlich.“

Das bestätigt der Walexperte Dr. Andreas Pfander aus Kappeln: „Es kann sein, dass das Tier krank ist.“ Die Hautveränderungen könnten auf eine Pilzerkrankung zurückzuführen sein, sie könnten aber auch Abdrücke von Neunaugen sein. Die aalartigen Tiere saugen sich mit ihrem Maul an anderen Meereslebewesen fest, trinken ihr Blut und raspeln Fleischstücke heraus. Zurück bleiben kreisförmige Narben.

Zwar sei der Delfin in einem ganz passablen Erscheinungszustand, allerdings weist der Husten auf eine starke Belastung mit Lungenwürmern hin. „Diese hustet der Delfin heraus.“ Lungenwürmer können zu Abszessen und somit schweren Erkrankungen führen. „Da kann man nichts machen. Eine Intensivstation für Meeressäuger gibt es nicht. Außerdem würde das Tier wahrscheinlich am Stress bei der Entnahme aus dem Wasser sterben.“

Andreas Pfander hat mit seinem Kollegen, dem Walforscher Dr. Carl Kinze aus Kopenhagen, zudem die Vermutung, dass es sich um ein weibliches Tier handelt. Auf einem Foto konnten sie die Genitalien erkennen. „Das ist allerdings ungewöhnlich, weil die Weibchen eher im sozialen Verband leben, während die Männchen auch als Einzelgänger unterwegs sind. Für gewöhnlich verlassen sie im Alter von zwei bis sieben Jahren die mütterliche Gemeinschaft und schließen sich zu männlichen Koalitionen zusammen. So ist es zumindest bei Großen Tümmlern und wahrscheinlich auf bei den gewöhnlichen Delfinen.“