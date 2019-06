Nachhaltigkeit und Berufswahl : „Deine Zukunft ist grün!“: Awo Gettorf bildet auf Amrum aus

Die Awo Gettorf bildet auf Amrum Jugendleiter aus.

von Redaktion Eckernförde

25. Juni 2019, 16:09 Uhr

Gettorf | „Deine Zukunft ist grün!“ ist ein Projekt im Rahmen des Bundesprogramms „Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung“. Über grüne Schlüsselkompetenzen soll klima- und ressourcenschonendes Handeln im Beruf durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie den Europäischen Sozialfonds gefördert werden.

Das Projekt „Deine Zukunft ist grün!“ hat auch die Awo Gettorf aufgegriffen und startet mit ihrem ersten WorkCamp auf der Insel Amrum zum Thema Nachhaltigkeit und Berufswahl für (zukünftige) Jugendleiterinnen und Jugendleiter. Im Projekt sollen die Jugendlichen Einblicke in Themen eines nachhaltigen Lebensstils bekommen, um in ihren Planungen und Überlegungen in Bezug auf ihre Berufswahl diese Aspekte berücksichtigen zu können und zu wollen.

„Welche Berufe sind per se grün und wo kann ein Greening von Berufen weitere interessante Berufe nachhaltig und damit erstrebenswert werden lassen?“ umreißt Silke Knippschild, Geschäftsführerin der Awo in Gettorf, das Ziel. Interessierte Jugendleiter und die, die es werden wollen, fahren gemeinsam vom 5. bis 9. August 2019 auf die Insel Amrum. Teilnehmen dürfen 14- bis 25-Jährige. Die Fahrt soll Motivation und Wissensgrundlage für eine zukünftige Mitgestaltung nachhaltiger Aktionen und Projekte darstellen.

Während der Projekttage mit Arbeit, Freizeit, Strand und Spaß warten auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannende Einheiten rund um das Thema Umweltschutz, Klimawandel und soziales Miteinander.

In der Gruppe von Gleichaltrigen wird über den Zustand der Umwelt gesprochen. Eigene Positionen können bestimmt werden und in einer Zukunftswerkstatt der Blick auf Möglichkeiten gelenkt werden. Auf dem Programm stehen unter anderem die Erkundung der Insel mit Wattwanderung und einer Fahrradtour. Das heißt, mit Spaß, etwas für den Umweltschutz tun und dabei auch über die (zukünftige) Arbeitswelt sprechen und wie das alles zusammenkommen kann, im Sinne von Umweltschutz, Klimawandel und sozialen Interessen. Das Projekt übernimmt Programm-, Fahrt-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten. Online-Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 10. Juli, über https://gettorf.feripro.de/programm/18/anmeldung/veranstaltungen möglich.