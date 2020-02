Dörphof : Defibrillator im Einsatz: Dörphofer Bürger sind vorbereitet.

Bei einem Notfallkursus lernten die Bürger den richtigen Umgang mit dem Defibrillator.

von Dirk Steinmetz

10. Februar 2020, 09:27 Uhr

Dörphof | Leben retten kann so einfach sein – mit einem Defibrillator allemal. Zwei solcher Geräte stehen in Dörphof öffentlich zur Verfügung. Und doch hätten viele Bürger Berührungsängste mit der Handhabung gehabt, wie Bürgermeister Frank Göbel beobachtet hatte. Auf seine Initiative hin wurde mit Unterstützung der Firma „notfalltraining-baltic“ ein informativer, kurzweiliger Notfallkurs für Bürger an drei Abenden in Dörphof angeboten. Schwerpunkt der Kurse war die Wiederbelebung mit einem Automatisierten Externen Defibrillator (AED). Zwei dieser Geräte befinden sich öffentlich zugänglich in Schuby 39 und 55. Die Wichtigkeit der frühzeitigen Herz-Lungen-Wiederbelebung, insbesondere mit einem AED, sollte so vielen Bürgern wie möglich nahe gebracht werden. Damit sollte die Laien-Reanimationrate und die Qualität der Hilfe – wie in anderen Ländern gezeigt – gesteigert werden. Dadurch, so die Hoffnung in Dörphof, werde die Zahl der Menschen, die am plötzlichen Herztod versterben, verringert.

„Die Anschaffung und Installation von ein bis zwei Geräten mit Standort in Dörphof für 2021 wird in der Gemeindevertretung noch in diesem Jahr thematisiert“, so Frank Göbel.

Für den vorerst letzten kostenfreien Kursus am 25. Februar sind noch wenige Plätze frei. Anmeldungen werden unter Tel. 0162 / 3 55 50 50 entgegengenommen.