Vorhaben : Dauerbrenner vor dem Abschluss

von Dirk Steinmetz

erstellt am 08.Sep.2017 | 06:46 Uhr

Gammelby | Zwei Themen, mit denen sich die Gammelbyer Gemeindevertreter schon seit Jahren befassen, sind umgesetzt, beziehungsweise stehen vor der Realisierung. So konnten Bürgermeisterin Marlies Thoms-Pfeffer und Bauausschussvorsitzender Tarik Stolz in dieser Woche berichten, dass die baulichen Fahrbahneinengungen an drei Ortseingängen fertiggestellt und abgenommen wurden. Außerdem geht es jetzt mit der Sanierung und Modernisierung der Alten Schule los. Erste Aufträge wurden vergeben.

„Wer rasen will, der kann das jetzt auch noch“, ergänzte Thoms-Pfeffer bei der Sitzung der Gemeindevertretung. Andererseits sorge die Einengung der Fahrbahnen schon für eine Temporeduzierung. Für rund 32 000 Euro waren in der Dorfstraße aus Eckernförde kommend zwei zweiseitige Einengungen der Fahrbahnen und an den Ortsausgängen nach Kosel und Rieseby jeweils einseitige baulichliche Veränderungen vorgenommen worden.

Mit dem Beschluss der Gemeindevertretung für die Vergabe zahlreicher Gewerke für die Sanierung des Gemeindetreffs Alte Schule geht es auch dort vermutlich im Oktober los, berichtete die Bürgermeisterin. So wurden Aufträge für Dachdecker und Tischler (unter anderem Fenster) sowie Abbrucharbeiten vergeben. Ziel ist es, dass das Gebäude vor dem Winter wieder dicht ist, damit dann der Innenausbau samt Heizungsanlage erfolgen kann. In einem dritten Abschnitt geht es danach um die Innengestaltung. Beschlossen wurde, im Obergeschoss eine große Lösung mit zwei Wohnungen, ohne Balkon, auf 144 Quadratmetern umzusetzen. Im Erdgeschoss findet eine Umnutzung der ehemaligen Schule für einen Gemeindetreff statt, wobei unter anderem entsprechende Vorgaben des Brandschutzes berücksichtigt werden. Im Haushalt hat die Gemeinde 370 000 Euro eingestellt. Das Vorhaben wird vollständig über einen Kredit finanziert.

In ihrem Bericht hatte Thoms-Pfeffer von der überwältigenden Resonanz der Gammelbyer Haushalte beim Anschluss an das Breitbandnetz des Zweckverbands der Gemeinden des Amtes Schlei-Ostsee und Kappeln berichtet. Danach beteiligen sich 93 Prozent der Haushalte, 60 Prozent wären nötig gewesen, damit das Glasfaserkabel in die Haushalte gelegt wird. Der Tiefbau wird voraussichtlich im Oktober beginnen.

Um Synergien aus den dann anstehenden Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Leerrohre zu nutzen, beauftragte die Vertretung das Amt, ein Konzept zur Erneuerung alter Straßenlaternenkabel zur Versetzung, Nachrüstung und Umrüstung von Laternen auf LED-Technik zu erstellen. Bei einer Begehung sollen entsprechende Straßenzüge und Standorte festgelegt werden. Die Mitverlegung der Kabel wird von den Stadtwerken Schleswig im Zuge des Ausbaus des Breitbandnetzes mit angeboten. Bereits im Bauausschuss hatte man Interesse an der Umrüstung der Laternen auf LED-Technik bekundet.