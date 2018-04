Gefährliche und unangenehme Begegnungen mit einem unverbesserlichen Nazi

von shz.de

03. April 2018, 10:04 Uhr

Gibt es das? Man soll sich zweimal im Leben begegnen. Gemeint sind damit vorzugsweise jene seltenen, zweifelhaften wie gefährlichen Begegnungen mit Personen, denen man nicht erneut oder erst recht wieder begegnen möchte, letzteres mit drohendem Unterton. Das zweite Mal kommt unverhofft.

Frühjahr 1945. Einige Tage vor der Kapitulation der Wehrmacht. Ein Dorf nicht sehr weit von hier. Wir Kinder spielten Soldat mit Ausrüstungsgegenständen der Wehrmacht. Wir fanden sie überall in den Knicks: Koppel, Patronentaschen, Munition. Aus Brettern bauten wir eine „Festung“. Dazu gehörte natürlich auch eine Flagge. Keine Hakenkreuzflagge, die hatten wir nicht, sondern ein gelbes Stück Tuch, auf das ich einen Panzer malte. Wir hissten die Flagge an einer Bohnenstange gut sichtbar an der Palisadenwand unser „Festung“.

Gut sichtbar auch für einen noch bewaffneten Wehrmachtstrupp, der durch das Dorf marschierte. Wir waren in unser Spiel vertieft, bemerkten die Truppe nicht. Deren Offizier glaubte - Minuten später wusste ich es genau -, er glaubte fest an den Endsieg und erwartete Nibelungentreue bis zum letzten Mann. In unserer gelben Flagge sah er ein Zeichen der Kapitulation. Wer kapitulierte, war befehlsgemäß standrechtlich zu erschießen. Der Offizier stieß die Tür zu unserer „Festung“ auf, und ich schaute für Sekundenbruchteile in die kleine dunkle Mündung eines Pistolenlaufes. Das war kein Spaß mehr.

„Wo sind deine Eltern“, herrschte er mich in schneidendem Ton an.

Meine Antwort dauerte ihm zu lange. Er stürmte, zu allem fähig, mit gezogener Pistole in die Wohnung. Die kurze Zeit, bis er wieder herauskam, nutzte ich, die gelbe Flagge herunterzureißen und Koppel wie Patronentaschen fortzuwerfen. Mir wurde schlagartig klar, wie gefährlich die Situation war - wegen der Flagge. Er fand niemanden in der Wohnung, war wütend und schrie mich an „Wo?“

„Weg... .weiß nicht... wo...“

Er zauderte, und weg war er – die Pistole immer noch in der Hand. Auch wir verschwanden augenblicklich. Ich war die ganze Zeit ruhig geblieben; jetzt allerdings bemerkte ich im sicheren Versteck meine weichen Knie.

Nur wenige Tage nach dieser Begegnung gehörte der Endsieg den Alliierten. Ich stromerte in der Feldmark umher. Abseits des Dorfes im Knick unter einer Baumwurzel entdeckte ich einen Tuchfetzen. Ich zog ihn heraus und fand eine darin sorgsam verpackte kleine goldbraune Pistolentasche, mit Pistole. Nur ein Offizier konnte sie dort versteckt haben. Sollte das jene Waffe sein, die ich bereits kannte? Sehr wahrscheinlich sogar, denn jene Wehrmachtstruppe musste in der Gegend geblieben sein, zumal die Briten im Nachbardorf ein Internierungslager für Wehrmachtsangehörige eingerichtet hatten.

Anderer Ort. Jahre später. Es mögen zehn gewesen sein. Ich lernte zufällig einen Mann kennen, der in einem herrisch-schneidigen Tonfall sprach, der etwas in mir berührte, von dem ich nicht wusste, was es war. Er bedauerte sein Schicksal, dass er als ehemaliger Offizier eine Tischlerlehre absolviert hätte, anstatt in die im Aufbau befindliche Bundeswehr übernommen zu werden. Doch die hätte seine Bewerbung abgelehnt. Der Bescheid stieß bei ihm auf völliges Unverständnis. Auf einen so erfahrenen Offizier wie ihn könne die Bundeswehr doch nicht verzichten. Er hätte schließlich Erfahrungen, wie man mit Bolschewiken umzugehen hätte. Arglos erzählte er, dass er auf dem Russlandfeldzug einen gefangenen, auf Knien um Gnade bittenden Politoffizier der Roten Armee erschossen hätte.

Erschossen? In mir blitzte jene Szene kurz vor Kriegsende auf. Was wäre passiert, wenn der Offizier damals die Eltern zuhause angetroffen hätte. Das also war es, jenes dumpfe Gefühl. War er der Offizier oder war es ein anderer? Je länger er sprach, desto mehr sträubte sich mein Inneres, und ich ahnte, wen ich vor mir hatte.

Ich fragte ihn rundheraus, wo er sich in den letzten Kriegstagen aufgehalten hätte. Er zögerte, erinnerte sich aber. Er fragte nicht, warum ich gerade das wissen wollte.

Es war tatsächlich dort, wo wir uns das erste Mal begegneten.