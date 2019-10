Als Broschüre in der Eckernförder Zeitung : Das Tourismuskonzept 2030 liegt als Broschüre am Mittwoch der EZ bei

Auf 27 Seiten fasst das kleine Heft den 60-seitigen Abschlussbericht klar und gut gegliedert zusammen.

Eckernförde | Das „Tourismuskonzept Eckernförde 2030“ ist fertig. Zwei Jahre nach den ersten Beratungen über die Entwicklung des Tourismus im Ostseebad, liegt die fertige Broschüre jetzt vor. Um allen Bürgern die Möglichkeit der Information zu geben, beschreitet die Eckernförde Tourismus & Marketing (ETMG) GmbH neue Wege: In einer Auflage von 10.000 Stück ließ sie die Broschüre drucken, die heute in allen Ausgaben der Eckernförder Zeitung als Beilage enthalten ist. Haushalte, die kein Abo der Zeitung haben, finden die Broschüre in den nächsten Tagen in ihren Briefkästen als Postwurf vor. „Damit gewährleisten wir absolute Transparenz“, erklärt ETMG-Geschäftsführer Stefan Borgmann, „damit alle Bürger das zusammengefasste Tourismuskonzept lesen können.“ Das Konzept selbst umfasst 60 Seiten. Es ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozesses, der mit Telefonbefragung, Workshops, öffentlichen Infoveranstaltungen und Online-Auftritten den Bürgern bei jedem Schritt die Möglichkeit zur Beteiligung gegeben habe. Anschaulich und klar gegliedert werden in der 27-seitigen Broschüre die Ergebnisse der Workshops, die Analysen, Vision und Ziele des Tourismus Eckernförde 2030, Maßnahmen und die Handlungsfelder des Konzepts skizziert. „So können die Bürger die Stadt in die Pflicht nehmen und schauen, was umgesetzt wurde“, sagt Borgmann.