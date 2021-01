Eckernförde intern : Das rätselhafte Leben und der rätselhafte Tod des Eckernförder Delfins

Fast ein Jahr lang lebte ein jungen Delfinweibchen rund um eine Sperrgebietstonne vor Hemmelmark - jetzt ist es tot.

Der Delfin in der Eckernförder Bucht ist tot. Leblos lag der zwei Meter lange Meeressäuger in 15 Metern Tiefe, Taucher haben ihn dort entdeckt – direkt unter der am Grund mit einer Kette verankerten gelben Sperrgebietstonne, um die das Leben des Delfins...

