Neuer Termin für Konzert in Eckernförde : Das Quartett „Salut Salon“ tritt am 18. Juni auf

Aufgrund des plötzlichen Todes des Mitgliedes Romy Nagy musste das Konzert am 25. Mai kurzfristig abgesagt werden. Karten behalten ihre Gültigkeit oder können ausgezahlt werden.

Eckernförde | Viele Eckernförder hatten sich auf das Konzert des Hamburger Quartetts „Salut Salon“ am vergangenen Sonnabend, 25. Mai, gefreut und erfuhren die traurige Nachricht erst an der Stadthalle: Das Ensemblemitglied Romy Nagy erlag in der Nacht zuvor einem Krebsleiden – die junge Mutter wurde nur 42 Jahre alt.

Die Veranstaltung ist nun auf Dienstag, 18. Juni, um 20 Uhr in der Stadthalle verschoben worden. Karten behalten ihre Gültigkeit oder können bei den Vorverkaufsstellen, wo sie erworben wurden, bis einschließlich 11. Juni zurückgegeben werden.

Der Veranstalter hat für die Rückzahlung des Geldes einen Weg gewählt, bei dem nach Einscannen des Tickets durch die Mitarbeiter des EZ-Kunden-Centers zunächst die Stornofreigabe abgewartet werden muss. Das kann einige Zeit dauern. So müssen Kunden damit rechnen, zweimal im Kunden-Center zu erscheinen.

Im Jahr 2000 hatte Romy Nagy mit Iris Siegfried die Streichergruppe „Salut Salon“ gegründet, die mit Charme, einem interessanten Musikstil und einem sozialen musikalischen Engagement große Popularität genießt.

Am neuen Programm „Magie der Träume“ hatte Nagy mitgearbeitet, die Premiere am Thalia Theater in Hamburg ist für nächstes Jahr geplant.