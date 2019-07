Strand-open-Air Eckernförde 2019 : Das Open- Air-Festival des Jahres steigt

Am Sonnabend, 6. Juli, verwandeln Rea Garvey und Stefanie Heinzmann den Südstrand in ein Mekka der Popmusik. Es gibt noch Karten an der Abenddkasse.

Eckernförde | Nur noch wenige Stunden, dann steigt am Sonnabendnachmittag das Open-Air-Festival des Jahres am Südstrand. Der irische Musiker und Sänger Rea Garvey sowie die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann werden den Strand in ein Mekka der Popmusik verwandeln. Einlass ist um 15 Uhr. Gegen 17 Uhr beginnt das musikalische Vorprogramm mit DJ Basti, gegen 18.45 Uhr betritt Heinzmann die 25 Meter breite und zwölf Meter hohe Bühne. Rea Garvey folgt gegen 20.30 Uhr und spielt bis 22 Uhr. Ein guter Sound ist garantiert. „Wir verwenden modernste Digitaltechnik, um einen kristallklaren Klang zu ermöglichen“, sagt Veranstalter Daniel Spinler vom Baltic Eventmanagement. Auf einer großen Videoleinwand links neben der Bühne werden die Konzerte übertragen. Gegen 23 Uhr ist Ende der Veranstaltung. Rund 7500 Besucher werden am Südstrand erwartet. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Für die Dauer der Veranstaltung wird die B 76 nicht gesperrt, sondern bleibt frei. Da dort absolutes Halteverbot herrscht, sollten die Besucher Shuttle-Busse (Hin- und Rückfahrt 2 Euro) benutzen, die ab 14.30 Uhr alle 15 Minuten bis zur Bushaltestelle an der WTD 71 fahren (siehe Hinweis). Neu ist, dass ausschließlich Inhaber eines Behindertenausweises und Fahrradfahrer ihre Fahrzeuge beziehungsweise ihre Räder auf der Fläche gegenüber der Wohnanlage Sandkrug parken dürfen. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Rucksäcke oder Taschen aufs Gelände, die größer als Din A 4 sind. Getränke, Kühlboxen, Sitzgelegenheiten und Tiere sind ebenfalls auf dem Gelände verboten.

Park & Ride-Parkplätze: Grüner Weg: Shuttle am Bahnhof/Zob; Schulzentrum Süd (Sauerstraße 16) mit Shuttle; Parkhaus Noorstraße: Shuttle Bushaltestelle Reeperbahn, ehemals Aldi; Opel Fräter

(Sauerstraße

5) mit Shuttle.

Am Ende gegen 23 Uhr stehen Shuttle vor dem Gelände

zur Abfahrt bereit, (dann wird die B 76 bei Bedarf kurzzeitig zwischen Kiekut und Domstag gesperrt), danach an der Bushaltestelle der WTD 71.