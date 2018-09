Titanic in Eckernförde : Das letzte Abendessen – Auf den kulinarischen Spuren der Titanic

Malte Fiebing-Petersen, Vorsitzender des deutschen Titanic-Vereins, und Oliver Träger von der Siegfried-Werft veranstalten am 10. November ein zweites Titanic-Dinner. Karten sind ab sofort im Kundencenter der Eckernförder Zeitung erhältlich.

von shz.de

30. September 2018, 17:23 Uhr

„Die Resonanz war außerordentlich positiv“, erinnert sich Malte Fiebing-Petersen, Vorsitzender des deutschen Titanic-Vereins, an den 10. März zurück. Da fand das erste Titanic-Dinner in der Eckernförder Siegfried-Werft statt. Inhaber Oliver Träger war ebenfalls begeistert vom gelungenen Abend: „Die Leute haben das ernst genommen und sich viel Mühe gegeben bei Kleidung und Etikette. Die Herren erschienen im Frack und die Damen in festlichen Kleidern mit schönem Schmuck.“ Ein großer Teil der Einnahmen wurde an die Eckernförder Tafel gespendet. Der Abend war so erfolgreich, dass nun die zweite Ausgabe des gemeinnützigen Titanic-Dinners stattfindet. Am Sonnabend, 10. November, um 19 Uhr lädt Oliver Träger gemeinsam mit Malte Fiebing-Petersen wieder in die Siegfried-Werft ein, um an das 1912 gesunkene Luxusschiff zu erinnern. Knapp 60 Gäste haben die Möglichkeit, das legendäre letzte Abendmahl auf der Titanic mitzuerleben. Es wird ein prunkvolles 5-Gänge-Menü mit exquisiten Speisen serviert, die auch an jenem Katastrophenabend an Bord des Schiffes serviert wurden. So dürfen sich die Gäste unter anderem auf Brunnenkressesuppe mit Garnelen freuen. Die Einnahmen des Dinners werden dieses Mal an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gespendet. Am Erfolgskonzept soll möglichst wenig geändert werden. „Wir wollen wieder das gleiche maritime Flair erzeugen wie beim letzten Mal. Wir werden dazu das Restaurant umdekorieren und neue Bilder aufhängen, die einen in das Jahr 1912 zurückbefördern“, erklärt der Chef der Siegfried-Werft. Malte Fiebing-Petersen wird die Gäste erneut durch den Abend begleiten und spannende Anekdoten sowie Wissenswertes über das legendäre Schiff erzählen. Dabei wird er sich von Tisch zu Tisch bewegen, die nach Passagieren der Titanic benannt sind, und von den persönlichen Schicksalen der Menschen erzählen. So berichtet er beispielsweise vom Baron von Drachstedt, einem Hochstapler aus Köln, der als Glücksspieler Geld und Edelsteine von den wohlhabenden Fahrgästen erspielen wollte.

Ein weiteres Thema des Abends werden der dramatische Untergang des Schiffes sein und die drastischen Veränderungen, die das Unglück für die Sicherheit an Bord auslöste. 1912 waren die Gäste noch mit einfachen Leinenwesten mit Korkfüllung als Rettungsweste ausgestattet, die im Ernstfall kaum Hilfe leisteten. Auf die Unterschiede zu heutigen Sicherheitsstandards macht Fiebing-Petersen gemeinsam mit Horst Egerland von den Seenotrettern Eckernförde aufmerksam. „Ich war mächtig erstaunt, als ich von der Einladung und der Spende hörte. Wir haben aber selbstverständlich sofort zugesagt“, erklärt der Vormann der Seenotretter. Wofür die Spenden im einzelnen verwendet werden, wird am Veranstaltungsabend verkündet. Horst Egerland hat allerdings schon erste Ideen: „Die modernen Rettungswesten kosten pro Stück knapp 1100 Euro. Da ist neueste Technik verbaut. Wenn jemand von Bord geht, wird sofort ein GPS–Signal an die Rettungsboote gesendet.“

Wer an diesem besonderen Abend teilnehmen möchte, kann ab sofort im Kundencenter der Eckernförder Zeitung, Kieler Straße 55, die begehrten Karten erwerben. Ein Ticket kostet 49 Euro pro Person.