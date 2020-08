Lauf ins Leben alternativ : Das „Haus“-Team, Mette Brix und René Lochmann starten für die Krebsgesellschaft

Am 15. August gehen zehn Läufer am Südstrand an den Start. Jugendliche stellen die Streckenposten und haben Spendendosen dabei.

Eckernförde | Das Haus“-Team, Jugendliche und René Lochmann organisieren gemeinsam am Sonnabend, 15. August, einen alternativen „Lauf ins Leben“. In der Zeit von 9 bis 11 Uhr sind die Teilnehmer zwischen dem Eckernförder Südstrand und dem Hafen unterwegs. Die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft hat aufgrund der Corona-Pandemie zu einem „virtuellen Lauf ins Leben“ aufgerufen. Knapp 60 Teams sind der digitalen Benefizaktion bislang gefolgt und haben private Läufe organisiert. Aus Fotos und Videos der Veranstalter erstellt die Krebsgesellschaft anschließend einen Film mit der Botschaft an die Krebsbetroffenen: „Ihr seid nicht allein in der schweren Zeit nach der Diagnose!“ Noch bis zum 31. August ist Zeit, sich an der Aktion zu beteiligen und die Spendenaktion mit privaten Läufen zu unterstützen – so wie „Das Haus“. Zehn Läufer (unter ihnen ein Polizist, eine Lehrerin, die Hausleitung und René Lochmann aus Eckernförde) treten für den Spendenlauf an. Die Streckenposten und die Überwachung der Einhaltung aller Corona- Voraussetzungen übernehmen Mitglieder des Teams von „Jugend hilft“, eine Initiative der Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt ,,Das Haus" Eckernförde. Am Start und am Ziel sowie an einigen Streckenposten, unter anderem an der DLRG, werden Spendendosen für Passanten bereit gehalten, die die Aktion unterstützen möchten. Der Erlös geht in voller Höhe an die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft.