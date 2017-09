Abgebrannte Ladenzeile : Das Ende der Trostlosigkeit naht

vergrößern 1 von 1 Foto: schappert 1 von 1

„Immer weniger Menschen verstehen, warum in Altenholz-Stift sichtbar nichts passiert. Und das zu erklären, ist in der Tat nicht einfach“, eröffnet Bürgermeister Carlo Ehrich ein Pressegespräch zum aktuellen Entwicklungsstand bei der im November 2014 abgebrannten Ladenzeile. Hinter den Kulissen, also für die Bürger nicht sichtbar, gehe es aber Schritt für Schritt voran, betont der SPD-Politiker. Darüber zu informieren, sei ihm ein wichtiges Anliegen. „Wir merken ja, dass die Menschen in Stift unzufrieden sind. Es ist aber keineswegs so, dass wir uns nur um Klausdorf kümmern, auch wenn dort momentan mehr Sichtbares passiert“, so Ehrich.

Nachdem die Ladenzeile vor drei Jahren abgebrannt war und später abgerissen wurde, war zunächst einige Zeit verstrichen. „Natürlich mussten wir nach dem Brand erst einmal Luft holen“, meint Bauamtsleiterin Bianca Hess. Dafür habe die Gemeinde sich aber nicht viel Zeit genommen, vielmehr hätten Versicherungsfragen und schwierige Verhandlungen mit den Unternehmen Rewe und Coop einer schnelleren Entwicklung im Wege gestanden. „Man muss verstehen, dass Altenholz-Stift sich mit seinen etwa 2800 Bewohnern als Standort nicht aufdrängt. Schon der alte Sky-Markt hatte keinen riesen Umsatz“, erklärt Carlo Ehrich.

So gelang erst im vergangenen Oktober ein Durchbruch, als gemeinsam mit der Landesplanung ein Kompromiss geschlossen werden konnte. Das Ergebnis: In Stift entsteht ein Edeka-Markt mit bis zu 850 Quadratmetern Verkaufsfläche samt Frischetheke, der von Jürgen Johannsen gemietet und betrieben wird. Integriert werden ein Backshop, ein öffentliches WC und ein Geldautomat, zudem wird angrenzend an den Supermarkt eine Kita errichtet, die von der Gemeinde gekauft und von der Kirche betrieben werden soll. Investor ist May & Co. aus Itzehoe. Weiterer Einzelhandel soll bei der ehemaligen Ladenzeile nicht angesiedelt werden. „Das wäre aus mehreren, vor allem bautechnischen Gründen, schwierig“, meint Bianca Hess.

Die Bedingung dafür, dass in Stift ein neuer Nahversorger entsteht, ist indes die Erweiterung von Edeka Johannsen und von Aldi im Klausdorfer „Erdbeerfeld“. Dafür musste der Bebauungsplan Nr. 34 geändert und einen Monat öffentlich ausgelegt werden, was im Januar der Fall war.

Um den neuen Markt in Altenholz-Stift zu realisieren, musste May & Co. zudem die ehemalige Marktplatzfläche von der Gemeinde erwerben, wofür ein umfangreicher Kaufvertrag nötig war, der ebenfalls durch Bauausschuss und Gemeindevertretung ging. „Wir haben keine Zeit verschwendet, immer wieder fanden Sondersitzungen statt“, betont Ehrich.

Inzwischen liegen der Gemeinde Baugenehmigungen für Supermarkt und Kita in Stift sowie für die Aldi-Erweiterung in Klausdorf vor, einzig die Zustimmung für die Erweiterung des Edeka fehlt noch. Hier befindet sich die Gemeinde mit dem Investor in fortgeschrittenen Verhandlungen zum Ankauf der Kita, der über eine Million Euro kostet und am 19. September in einer Sondersitzung der Gemeindevertretung beschlossen werden soll – die letzte von vielen Hürden. „Wir stehen kurz vor einer Gesamtlösung und davor, dass in Stift sichtbar etwas passiert“, meint der Bürgermeister.

Wann aber tatsächlich gebaut wird, ist noch unklar. „Dem Architekten liegen bereits Angebote von Baufirmen vor. Aber die Baubranche boomt, das macht es nicht leichter“, so Ehrich.

