125 Jahre Behn : Dann man Prost

Eckernförde | Der Kleine Feigling ist in ganz Deutschland bekannt. Und auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Italien ist das Getränk beliebt. Der Spaßmacher aus Wodka und Feige ist der größte Coup des Eckernförder Getränkeunternehmens Behn, deren Inhaber Waldemar und Rüdiger Behn am Donnerstagabend in der Firmenzentrale im Kadekerweg mit 250 Gästen das 125-jährige Jubiläum ihres Unternehmens feierten. Doch auf sein erfolgreichstes Kind lässt sich das Unternehmen nicht reduzieren. Insgesamt 16 Marken, darunter Danzka Vodka, Dooley’s, Küstennebel und Leuchtfeuer vertreibt das Eckernförder Familienunternehmen in 90 Ländern.

Alles begann am 1. Oktober 1892, als der Urgroßvater der heutigen Inhaber, Waldemar Behn, in Gettorf eine Niederlassung der väterlichen „Ottenser Dampfbierbrauerei“ eröffnete. Die Bauarbeiter des Kaiser-Wilhelm-Kanals (Nord-Ostsee-Kanal) waren durstig – er versorgte sie mit Getränken. 1907 zog das Unternehmen nach Eckernförde und übernahm die Actienbrauerei. In den 50er-Jahren erfolgte unter der Leitung von Harro Behn die Markteinführung der ersten eigenen Spirituosen „Kadeker-Doppelkorn“ und „Whisky-Kirsch“. Weitere folgten, das Unternehmen wuchs und expandierte, 1992 kam der „Kleine Feigling“ auf den Markt. „Das hat das Unternehmen in die nächsthöhere Liga katapultiert“, sagte Rüdiger Behn bei der Jubiläumsfeier. Und die Innovationen gingen weiter: Im Jahr 2000 wurde der Toffee Cream Liqueur „Dooley’s“ am Markt eingeführt und das Unternehmen Nannerl (Spirituosen- und Nahrungsmittelproduktion) in Salzburg erworben. 2013 folgte der Erwerb der internationalen Wodka-Marke Danzka.

Das Unternehmen besteht seit dem Jahr 2000 aus zwei Firmen: Waldemar Behn leitet den Getränkefachgroßhandel, Rüdiger Behn steht der Produktion hochwertiger Spirituosenmarken vor, die weltweit vertrieben werden. Beide stellen die vierte Generation des Familienunternehmens dar, und die fünfte Generation steht in den Startlöchern.

Der Behnsche Fachgroßhandel beliefert 800 Gastronomien zwischen Neumünster und der dänischen Grenze, den Getränke- und Lebensmittelhandel, Krankenhäuser, Tankstellen und Veranstaltungen und ist Marktführer in der Region. „Wir beraten sehr intensiv“, führte Waldemar Behn aus. „Dabei sind wir teilweise auch Makler, Finanzierungsvermittler, Finanzierer und Bank.“ Und heimattreu: „Wir bleiben hier“, bekannte sich Rüdiger Behn zu Eckernförde. „Auch wenn wir weit weg von den Märkten in Deutschland und unseren Lieferanten sind. Aber die Lebensqualität in Eckernförde kompensiert alle Nachteile.“

Der Rat der Brüder ist gefragt. Das bestätigte Daniel Günther, der CDU-Landtagsabgeordnete und angehende Ministerpräsident aus Eckernförde: „Viele Wünsche, die mir Waldemar Behn mit auf den Weg gegeben hat, finden sich im Koalitionsvertrag wieder.“ Darunter Investitionen in die Landesstraßen und den Ausbau der A20. Dafür brauche man aber auch Ingenieure, und die wolle Günther wieder an der Fachhochschule Kiel ausbilden lassen.

Auch Bürgervorsteherin Karin Himstedt hob hervor, dass sich die Inhaber des Familienunternehmens immer wieder in die Entwicklung der Stadt eingebracht haben. „Das gab immer wieder wichtige Impulse.“ Als Beispiel nannte sie den von Harro Behn geleiteten Förderverein für ein Hallenbad, der erheblichen Einfluss auf den späteren Bau hatte.

Auf die immer wieder angesprochene „Erfolgsgeschichte“ des Familienunternehmens – unter anderem durch den Vizepräsidenten Georg Schäfer der Industrie- und Handelskammer zu Kiel – konterte Waldemar Behn, dass es auch harte Jahre gab. „125 Jahre durchgehend Erfolg ist nicht möglich.“ Die Zukunft bringe große Herausforderungen für das traditionelle Berufsbild mit sich. „Amazon bewegt die Welt“, so Waldemar Behn. Der Kunde wolle heute seine Ware geliefert bekommen. „Wir werden Antworten auf die Frage nach neuen Vertriebswegen finden müssen.“

Auf Geschenke zu ihrem Jubiläum verzichteten die Brüder. Stattdessen baten sie um Spenden für die Fördervereine der Eckernförder Schulen und für das Kinderhilfsprojekt der Familie Miertsch in Tansania. Die Feier mit Livemusik von den Borby Dixies und Aufführungen von Claudia Piehl mit Ensemble war der erste Teil des Jubiläums. Mit den Kunden aus dem Fachhandel werde separat gefeiert, ebenso mit den 260 Mitarbeitern. Das erfolgt dann im Oktober, dem geschichtlich korrekten Datum.

von Arne Peters

erstellt am 24.Jun.2017 | 06:19 Uhr