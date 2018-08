Ausgezeichnet : Dank und Ehrung für langjährige Kommunalpolitiker

Ministerpräsident Daniel Günther zeichnete Politiker aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde für ihr langjähriges Engagement aus.

von Achim Messerschmidt

01. August 2018, 06:27 Uhr

Kiel | Ministerpräsident Daniel Günther hat das ehrenamtliche Engagement in der Kommunalpolitik als gelebte Demokratie bezeichnet. „Sie haben Politik vor Ort gemacht und Verantwortung übernommen. Für Ihre Zeit, Ihre Kraft und für Ihren unermüdlichen und langjährigen Einsatz in Gemeindevertretungen, Kreistagen und Rathäusern bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen“, sagte der Regierungschef gestern in Kiel.

Erstmals hatte die Landesregierung einen Empfang für langjährig ehrenamtlich engagierte Kommunalpolitiker ausgerichtet. Eingeladen waren gut 70 Frauen und Männer aus allen Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein. Viele von ihnen engagierten sich mehr als 30 Jahre ehrenamtlich in der kommunalen Selbstverwaltung.

„Für mich ist Politik ein Beruf – Sie aber haben gleichzeitig in anderen Berufen gearbeitet oder sich um Kinder und Haushalt gekümmert“, sagte Günther. „Sie gehören nicht zu denen, die sagen: Ist mir doch wurscht! Sie gehören stattdessen zu denen, die sich gekümmert haben und Lösungen gefunden haben. Herzlichen Dank für dieses große Engagement“, so Günther.

Aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden Peter Bajorat aus Bargstedt (u.a. 24 Jahre Bürgermeister), Günther Bethke aus Königshügel (40 Jahre im Gemeinderat, 28 Jahre Bürgermeister); Holger Bütecke, Hohenwestedt, (44 Jahre im Gemeinderat, u.a. Bürgervorsteher); Wilhelm Radbruch, Neuwittenbek, (34 Jahre in der GV, 15 Jahre Bürgermeister), Heinz Volkmann, Groß Vollstedt, (40 Jahre in der Gemeindepolitik, 27 Jahre Bürgermeister); Günther Wöhlk, Dörphof, (seit 1982 Mitglied der Gemeindevertretung); Günter Kaschwich, Beldorf,(u.a. 20 Jahre Bürgermeister); Hartmut Trimpler, Holtsee, (über 30 Jahre im Gemeinderat; Hans-Werner Suhr, Altenholz (40 Jahre im Gemeinderat) geehrt.