Lindau / Kiel : Daniel Günther verleiht Verdienstkreuz am Band an Otto Gravert

Ministerpräsident Daniel Günther überreicht dem Lindauer Otto Gravert in Kiel das Verdienstkreuz am Bande.

von Torsten Peters

26. Oktober 2020, 17:35 Uhr

Lindau | Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat drei ehrenamtlich engagierte Schleswig-Holsteiner mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Ministerpräsident Daniel Günther wird die Auszeichnungen am Dienstag, 27. Oktober, in Kiel überreichen. Unter den Geehrten ist auch Otto Gravert aus Lindau, der für sein Engagement für Landwirtschaft und Natur ausgezeichnet wird.

Preisverleihung im kleinen Rahmen

Die weiteren beiden Preisträger aus Schleswig-Holstein sind Gudrun Kipp aus Pinneberg (Pinneberger Frauennetzwerk) und Catherine Rönnau aus Kiel (Interkultureller Austausch zwischen Deutschland und Frankreich). Die Ehrungsveranstaltung findet, bedingt durch die Corona-Pandemie, nur in einem kleinen Rahmen im Haus B in Kiel statt und ist daher nicht öffentlich.

Der 69-jährige Gravert ist vielen als Landwirt, Rinderzüchter und Vorsitzender der Kreisjägerschaft bekannt. Diese reicht vom Dänischen Wohld über die Eckernförder Bucht bis nach Schwansen. Dieses Amt bekleidet er seit 2004. Gravert ist Besitzer einer Eigenjagd und Pächter in einem Genossenschaftsjagdbezirk. Er kennt die Sorgen und Nöte der Jäger in nahezu allen Bereichen.

Vorschlag von der Gemeindevertretung

Zur Auszeichnung mit dem Verdienstkreuz am Bande wurde er von der Lindauer Gemeindevertretung vorgeschlagen. „Als dann am 15. Juni der Schrieb von der Landesregierung mit der Einladung im Briefkasten lag, war das schon ein komisches Gefühl“, gibt Gravert zu. „Die haben mir gesagt, wann und wo ich mich einfinden soll – und ob ich überhaupt den Preis will.“ Gravert wollte.

Wegen Corona kann er nur seine Frau Heike und die Söhne Timo und Arno, die auch den Hof weiter führen, mit nach Kiel nehmen. Seine anderen beiden Kinder Vanessa und Markus fanden es zwar schade, dass sie nicht mitdurften, konnten dies aber durchaus nachvollziehen.

Keine Sorgen um die Zukunft

Neben dem landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau, Milchvieh (300 Kühe) und der Zucht ist seit einigen Jahren auch Biogas ein wichtiges Standbein geworden. Obwohl die Landwirtschaft aktuell kein gutes Standing in der Gesellschaft hat und die Gewinnmarge immer kleiner wird – bei steigenden Ausgaben ist der Milchpreis seit 1976 nahezu konstant geblieben und der von Weizen sogar deutlich gefallen – sieht er für seine Söhne nicht pessimistisch in die Zukunft: „Man muss sich eben anpassen.“

Marderhund breitet sich stark aus

Gravert ist seit 1972 Jäger und seit 2004 Vorsitzender der Kreisjägerschaft. Er vertritt die Belange der Jäger gegenüber dem Landesverband und der Öffentlichkeit. Während die Abschusszahlen des Hochwilds stiegen, sind die des Niederwilds, hier besonders Hase und Fasan, stark rückläufig. Dies habe auch mit der starken Ausbreitung des Marderhunds zu tun, erklärt Gravert: „In den vergangenen fünf Jahren ist die Anzahl von null auf rund 500 Tiere explodiert.“

Problem Schießstände

Während die Zahl der Jäger leicht steigend ist (aktuell rund 20 Prozent Frauenanteil), gibt es ein Problem mit den Schießständen. Da diese nah an Wohnhäusern gebaut wurden, können die neuen Lärmschutz-Richtwerte kaum eingehalten werden. Neben seinem Beruf und der Jagd liebt Gravert, dessen Vater und Großvater übrigens auch schon Rinderzüchter waren, auch das Ehrenamt – ebenso wie die Vorfahren. Und auch die Söhne interessieren sich dafür: „Hier trifft man auf positive, nach vorne gerichtete Menschen.“

Zukunftspläne

In der Zukunft freuen sich Heike und Otto Gravert, sofern es Corona zulässt, auf Reisen nach Tirol, Bayern, Gran Canaria oder eine Kreuzfahrt. „Wenn man sieht, was wir geleistet haben, bin ich schon stolz auf die Auszeichnung – und ich denke, dass ich sie auch verdient habe.“