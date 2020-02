Fleckeby : Daniel Günther mit Millionen-Zusage

Ministerpräsident Daniel Günther hat dazu am Donnerstag Förderbescheide an den Schulverband Fleckeby und an die Gemeinde Rieseby in Höhe von jeweils einer Million Euro überreicht.

von Achim Messerschmidt

27. Februar 2020, 13:35 Uhr

Fleckeby/Rieseby | Hohen Besuch hatten die Fleckebyer Grundschüler gestern. Ministerpräsident Daniel Günther schaute bei den „Medienprofis“ vorbei, die ihm zeigten, wie fit sie mit dem Computer umgehen können. Im Mittelpunkt seines Besuches stand die Übergabe des Zuwendungsbescheids über eine Million Euro für den Bau einer neuen Turnhalle. Eine Stunde hatte Günther Zeit, dann ging es weiter nach Rieseby, auch hier hatte er das wichtige Schriftstück dabei – den Bescheid für eine Million Euro zur Sporthallensanierung. Seite 12