Eckernförde : Dänischer Schulverein will mehr Geld von der Stadt

Der Schulträger fühlt sich gegenüber deutschen Schulen ungerecht behandelt.

von Arne Peters

23. Mai 2019, 17:35 Uhr

Eckernförde | Wird die dänische Schule bei der Verteilung finanzieller Mittel ungerecht behandelt? Der dänische Schulverein empfindet das so und hat das am Mittwochabend im Ausschuss für Jugend, Kultur, Bildung und Sport erläutert. Doch bei so einigen Ausschussmitgliedern biss der Vereinsvorsitzende Eberhard von Oettingen damit auf Granit.

Seine Rechnung ist relativ einfach: Während die Stadt Eckernförde als Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschulen im Stadtgebiet rund 2000 Euro pro Schüler von anderen Gemeinden erhebt und auch an andere Gemeinden entrichtet, zahlt sie nach dem Schulgesetz selbst nur 1058 Euro für jeden Eckernförder Schüler an der dänischen Gemeinschaftsschule. „50 Prozent unserer Finanzierung kommt vom dänischen Staat“, so der Schulvereinsvorsitzende. Dabei seien es doch deutsche Schüler, für die die Schule eine öffentliche Aufgabe wahrnehme.

Doch um diese große Differenz ging es ihm gar nicht, sondern nur um die Finanzierung der offenen Ganztagsschule, in deren Genuss 58 Eckernförder Schüler kommen. Verglichen mit der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule fallen die Personal- und Sachkosten mit 77.000 Euro im Vergleich zu 32.000 Euro wesentlich höher aus, unter anderem weil die dänischen Lehrer anders qualifiziert seien und besser bezahlt werden als deutsche Lehrer. Nach seinen Berechnungen, so von Oettingen, sei ein Zuschuss von 205,13 Euro pro Schüler und Jahr eine „angemessene freiwillige Leistung“ der Stadt Eckernförde, um diese Differenz aufzufangen.

Auf Nachfrage von Edgar Meyn (Grüne) bestätigte der Schulvereinsvorsitzende, dass zurzeit sein von dänischen und deutschen Steuergeldern finanzierte Verein das Minus der Jes-Kruse-Skole ausgleicht. Bei einer freiwilligen Zahlung durch die Stadt Eckernförde würde das Schulangebot nicht ausgeweitet, sondern der Schulverein finanziell entlastet.

Bürgermeister Jörg Sibbel wurde deutlich: „Was eine angemessene freiwillige Leistung ist, wird im Rathaus entschieden.“ Seiner Meinung nach sei der Vergleich zwischen Jes-Kruse- und Gudewerdtschule nicht ganz zulässig, da die Gudewerdtschule eine reine Sekundarschule sei, während die Jes-Kruse-Skole auch einen Grundschulteil habe. Die Angebote der offenen Ganztagsschule könne man nicht vergleichen.

„Die Stadt kommt ihren gesetzlichen Verpflichtungen vollumfänglich nach“, sagte Sibbel und erläuterte, dass die Stadt in den vergangenen Jahren zwischen 155.000 und 188.000 Euro an Erstattungszahlungen an das Land für in Eckernförde wohnende Schüler, die Schulen der dänischen Minderheit besuchen, gezahlt habe. Dieses Geld wird dafür verwendet, um die dänischen Schulen zu bezuschussen, wobei der Landesdurchschnitt zugrunde gelegt werde. Ob darüber hinaus eine freiwillige Leistung gezahlt werden solle, sei politisch zu entscheiden. „Schleswig zahlt eine freiwillige Leistung in Höhe von 54,80 Euro“, so Sibbel. Er wies darauf hin, dass bei einer freiwilligen Leistung für die dänische Schule im Sinne der Gleichbehandlung auch die Waldorfschule zusätzlich zu unterstützen sei.

Sowohl Rainer Beuthel (Die Linke) als auch Bernd Ernstmeyer und Edgar Meyn (Grüne) sprachen sich gegen eine freiwillige Leistung aus. Mit ihr würde in Zeiten der Haushaltskonsolidierung eine neue Leistung geschaffen, die über Jahrzehnte gezahlt werden müsse. Auch Torben Küßner (SPD) sah keine Notwendigkeit: „Wenn das Geld nicht reicht, kann die Schule ans Land herantreten.“

Ausschussvorsitzender Thorsten Peuster (SSW) erinnerte daran, dass es in diesem Fall auch um den Umgang von Deutschen und Dänen gehe. „Wir reden nicht über Pflanzkübel, sondern über die Bildung von 58 Eckernförder Kindern.“ Dem konnte Lukas Bremer folgen: „Die dänische Schule gehört zu Eckernförde und sollte uns etwas wert sein.“ Er bat darum, das Thema noch einmal zur Beratung in die Fraktion nehmen zu können. Beim nächsten Bildungsausschuss soll es wieder beraten werden – dann zum mittlerweile vierten Mal.