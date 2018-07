Tierische Patchwork-Familie : „Curry“, das Glückskätzchen

Mischlingsdame „Apple“ adoptiert verwaiste Jungkatze - und gibt sogar Milch.

von Yannick Kitzinger

26. Juli 2018, 06:00 Uhr

Nur magere 170 Gramm wog Jungkatze „Curry“ noch vor zwei Wochen. Urlauber hatten sie und ihre Schwester vor einigen Tagen auf einem Campingplatz gefunden, abgemagert bis auf die Knochen. Von der Mutter weit und breit keine Spur. Dass „Curry“ ihr Gewicht mittlerweile sogar mehr als verdoppelt hat, verdankt sie vor allem Hundedame „Apple“. Der Mischling hat das verwaiste Katzenbaby adoptiert – gibt erstaunlicherweise sogar Milch. Und das, obwohl sie selbst vor sechs Jahren zum letzten Mal schwanger war.

„Als die kleinen Katzen zu uns in die Praxis kamen war ihr Zustand gar nicht gut“, erinnert sich Patricia Albrecht, Tierarzthelferin. Während für das Schwesterchen jede Hilfe zu spät kam, überlebte „Curry“.

„Also nahm ich das Kätzchen mit nach Hause, um es mit der Flasche aufzuziehen“, erzählt Patricia Albrecht. „Eines Abends war sie dann aber plötzlich verschwunden.“ Doch war „Curry“ nicht weggelaufen, sondern hatte es sich lediglich im Körbchen neben „Apple“, einem der drei Hunde im Hause Albrecht, bequem gemacht.

„Apple ist eine ganz liebe Hündin, sie will es immer allen recht machen“, so Albrecht. Doch was dann passierte, erstaunte auch die erfahrene Tierarzthelferin. Plötzlich gab „Apple“ Milch, obwohl sie selbst gar nicht schwanger war. „So etwas kann vorkommen, aber es ist ganz, ganz selten“, so Patricia Albrecht. Seitdem teilen sich die zwei sogar ein Körbchen. Nachts schlafen meist sogar alle drei Hunde gemeinsam mit „Curry“ an einem Ort.

„Die Zeit ohne Mutter hat dem Kätzchen allerdings zugesetzt. Durch den sogenannten Katzenschnupfen wird sie wahrscheinlich auf einem Auge blind bleiben. Mehrmals täglich bekommt sie daher eine Salbe.“ Das Gröbste hat „Curry“ jedoch überstanden. „Seit einigen Tagen spielt sie sogar mit den anderen Hunden. Von „Apple“ lässt sie sich sogar durch die Gegend tragen.“

Dass ausgesetzte Katzen keine Seltenheit sind, weiß auch Patricia Albrecht. „Es ist ein ganz großes Problem, dass viele Leute ihre Katzen nicht kastrieren lassen und die Neugeborenen dann später irgendwo ausgesetzt werden.“ Bei drei Würfen im Jahr mit je acht bis fünfzehn Jungen könne man sich ja ausrechnen, wie viele Kätzchen einfach im Tierheim landen oder ihrem Schicksal in der Natur überlassen werden.

Denn nicht alle Kätzchen haben es so gut wie „Curry“ und können gerettet werden. „Aber sie ist ja schließlich auch dreifarbig– und solche Katzen bezeichnet man als Glückskatzen“, verrät Patricia Albrecht.