Kulturladen Leuchtturm in Friedrichsort : Crossover-Dialog mit HeavyClassic-Ensemble

Am Sonnabend findet im Leuchtturm Friedrichsort ein Crossover-Dialog statt.

16. Oktober 2019, 14:17 Uhr

Friedrichsort | Interessante Musik gibt es am Sonnabend, 19. Oktober, ab 20 Uhr im Kulturladen Leuchtturm (An der Schanze 44) in Friedrichsort zu sehen und zu hören. Der Eintritt kostet 13 Euro (für KuLa-Mitglieder 11 Euro). Um eine Reservierung wird gebeten unter Tel. 04 31 / 39 68 61.

Die drei Grenzgänger Malte Vief (Gitarre), Matthias Hübner (Cello) und Jochen Roß (Mandoline) treffen sich am Sonnabend zum Crossover-Dialog. Ihre klassischen Wurzeln sind der Nährboden für eine undefiniert stilübergreifende Musik. Mit seinem Heavy-Classic-Konzept ist das Trio mittlerweile seit über zehn Jahren Jahren aktiv.

Das Album „Kammer“ ist seit 2010 in sieben Jahren entstandene Musik, die von der Begegnung lebt und aus selbiger entstanden ist. Erlebtes wird in die Sprache Musik übersetzt. Im Konzert sind persönliche Klangbilder zu hören, die Geschichten erzählen, die berühren und nachklingen.

Mehr Informationen über das HeavyClassic-Ensemble gibt es auf der Internetseite http://www.heavyclassic.de.

1992 mit viel Engagement gegründet und mit viel Idealismus am Leben gehalten, befindet sich der Kulturladen Leuchtturm beinahe im Zentrum der nördlichen Kieler Stadtteile Pries und Friedrichsort. Mit vielfältigen Veranstaltungen und Projekten bietet er großen und kleinen Bürgerinnen und Bürgern fröhliche, nachdenkliche, interessante, lehrreiche und manchmal auch provokante Angebote.