Leere Innenstadt : Coronakrise: Eckernförde bleibt zu Hause

Am Sonntag war nur wenig los in der Innenstadt. Die von Bund und Ländern verhängte Kontaktsperre wird größtenteils positiv aufgenommen.

von Arne Peters

22. März 2020, 19:41 Uhr

Eckernförde | Die Eckernförder bleiben zu Hause. Wer am Sonntag durch die Innenstadt ging, traf auf vergleichsweise wenige Spaziergänger, die sich am Strand den kalten Ostwind um die Nase wehen ließen. Der Hafen und die Kieler Straße waren nahezu leergefegt, in der menschenleeren Langebrückstraße stand kein einziges parkendes Auto. Auch in den geöffneten Supermärkten war wenig los. Die Kunden verhielten sich besonnen, hielten den Abstand von zwei Metern zueinander ein.

Vorbild Eckernförde

Die eindringlichen Aufrufe an die Bevölkerung, möglichst zu Hause zu bleiben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, haben gewirkt. „Eckernförde ist vorbildlich“, sagte ein Spaziergänger. „Hier dürfte es eigentlich keine Ausgangssperre geben.“

Ansammlungen von mehr als zwei Menschen verboten

Die lag jedoch in der Luft, denn am Sonntagnachmittag wollten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darüber befinden, ob das öffentliche Leben weiter eingeschränkt werden soll. Keine Ausgangssperre beschlossen sie, dafür eine Kontaktsperre. Demnach soll für die Dauer von zunächst zwei Wochen der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur noch alleine gestattet sein, um einzukaufen, Sport zu treiben oder spazieren zu gehen. Zulässig bleibt es, mit einer weiteren Person, die nicht aus dem eigenen Haushalt kommt, unterwegs zu sein, aber auch Unternehmungen im Kreis der Familie zu machen.

Das muss man für eine kurze Zeit aushalten. Merle Schlör

In einer ersten Umfrage zeigten die Eckernförder Verständnis. „Finde ich ok“, sagt zum Beispiel Merle Schlör. „Das muss man für eine kurze Zeit aushalten.“ Auch für Heiner Schmidt ist die Maßnahme „noch in Ordnung“. Eine komplette Ausgangssperre sieht er kritisch. „Das würde für viel Unzufriedenheit in manchem Haushalt sorgen.“ Das sieht Petra Lippmann anders: Sie würde auch eine Ausgangssperre akzeptieren. „Es sind noch genug Menschen, die den Ernst der Lage nicht erfasst haben.“ Die Kontaktsperre begrüßt sie deshalb. Ebenso Petra Prehls: „zur Sicherheit der Alten, Kranken und Schwachen“, wie sie sagt. Aber auch einige differenzierte Meinungen waren zu hören, die anmahnten, dass die Wirtschaft weiterhin funktionieren müsse oder die Sterblichkeitsrate beim Coronavirus mit der einer Grippe-Epidemie gleichzusetzen sei. Doch auch sie bezeichneten eine Kontaktsperre als „vernünftige Lösung“.

