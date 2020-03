Altkreis Eckernförde : Corona-Vorsorge: Diese 27 Veranstaltungen fallen aus

Als Vorsichtsmaßnahme werden immer mehr Veranstaltungen in und um Eckernförde abgesagt.

von Arne Peters

11. März 2020, 18:12 Uhr

Eckernförde | Die Absagen von Veranstaltungen reißen nicht ab. Erneut haben sich mehrere Veranstalter gemeldet, die die Öffentlichkeit darüber informieren möchten. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte am 9. März Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen in geschlossenen Räumen generell untersagt und auch die Absage von Veranstaltungen ab 75 Teilnehmern, mit vorwiegend älteren Menschen, nicht ausreichenden Hygienemöglichkeiten und schlechter Belüftung empfohlen. Tags darauf hatte die Landesregierung wegen der Eindämmung von Infektionswegen sämtliche Veranstaltungen mit über 1000 Personen – egal, ob innerhalb oder außerhalb von geschlossenen Räumen – verboten. Bei kleineren Veranstaltungen sollen die Veranstalter vor Ort verantwortungsvoll selbst entscheiden.



Alt Duvenstedt







Eckernförde





+++AWR-Flohmarkt am 22. März findet nicht statt, soll aber nachgeholt werden.+++Die Kirchengemeinden Borby und St. Nicolai haben ihre Gottesdienste für dieses Wochenende abgesagt. Im Einzelnen:

+++Der Evensong in der St.-Nicolai-Kirche am Freitag, 13. März, fällt aus.

+++Der Tiergottesdienst in der St.-Nicolai-Kirche

am Sonntag, 15. März, wird auf späteren Zeitpunkt verschoben.

+++Der Gottesdienst in der Borbyer Kirche am Sonntag, 15. März, fällt aus

+++Der Poetry-Slam im „Haus“ am Sonnabend, 14. März, fällt aus

+++Der Infonachmittag des Sozialverbandes „Pflege und Hospiz“ am Sonnabend, 14. März, im „Abseits“ wird auf den 20. Juni verschoben.

+++Die Lehrstellenrallye von BBZ und ETMG am 17. März fällt aus

+++ Die Mitgliederver- sammlung des Museums- vereins am Dienstag, 17. März, fällt aus.

+++„Die Bundeswehr hier und heute! Zukunft des Standortes Eckernförde und der deutschen Sicherheitspolitik“, die Veranstaltung der CDU Eckernförde am 18. März im Mango’s mit dem CDU-Verteidigungsexperten im Bundestag, Johann Wadephul, und dem Kommandeur des Marinestützpunktkommandaos, Fregattenkapitän Oliver Wellinger, fällt aus, soll aber nachgeholt werden.

+++Der Fischmarkt am Hafen am 5. April ist abgesagt. Falls es die Umstände zulassen, wird er am 12. April (Ostersonntag) nachgeholt, weil das Veranstaltungsverbot für Großveranstaltung derzeit nur bis zum 10. April besteht. Wenn der Verbotszeitraum verlängert wird, wird auch dieser Termin abgesagt. Die Innenstadt ist Ostersonntag von 14 bis 18.30 Uhr verkaufsoffen. Auch das steht unter Vorbehalt und kann kurzfristig abgesagt werden.



Gettorf





+++Die Jahresversammlung der CDU heute im „La Piazza“ findet nicht statt.

+++Neuseeland-Vortrag im Tennisclub Gettorf am 13. März fällt aus.

+++„Würdigung des Ehren- amtes“ der Gemeinde im „Stadt Hamburg“ am Freitag, 13. März, wird abgesagt, wird aber nachgeholt.

+++Der Einführungs- gottesdienst für Pastor Björn Ströh am Sonntag, 15. März, wird verschoben.

+++Wirtschaftsfrühstück der FDP Gettorf am Montag, 16. März, fällt aus.

+++Das Mitsingkonzert der VHS Gettorf „Let´s sing together“ am 27. März, fällt aus.



Groß Wittensee





+++ Ü-30-Party im „Schützenhof“ am 14. März fällt aus.

+++Die Veranstaltung Daseinsvorsorge 2.0 am Montag, 16. März, fällt aus.



Güby







Haby







Osdorf







Owschlag





+++ Das Verspielen der CDU am Freitag, 13. März, fällt aus.+++ Der Bingo-Abend am Freitag, 13. März, fällt aus.+++Die für März und April geplanten Aufführungen der Osdörper Speeldeel werden abgesagt. Am Sonnabend, 4. April, können gekaufte Eintrittskarten zwischen 9 und 12 Uhr gegen Erstattung des Verkaufspreises in Dibbern’s Gasthof zurückgegeben werden.+++ Das Konzert Line- Walker in der Owschlager Erlöserkirche am Sonnabend, 14. März, fällt aus. Als Nachholtermin ist der 4. Juli vorgesehen.

+++ Der Workshop Zukunftsstrategie Daseinsvorsorge 2.0, geplant für heute, 19 Uhr, wird abgesagt.

+++Die Jahresversammlung des DRK-Ortsvereins fällt morgen aus.



Rieseby







Winnemark





+++Die Aktion sauberes Dorf am 14. März in Rieseby findet nicht statt.+++Das Frühlingscafé des DRK Winnemark am 21. März, wird abgesagt.

+++Die Versammlung der Wehrführer des Amtes Schlei-Ostsee am 24. März, wurde abgesagt. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.