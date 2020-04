Hilfen in der Coronakrise : Corona-Hilfstelefone in Eckernförde und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gleichstellungsbeauftragte tragen Hilfe-Nummern zusammen.

von Arne Peters

01. April 2020, 09:30 Uhr

Eckernförde | Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der kommunalen hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten Schleswig-Holsteins macht auf die herausfordernde Situation aufmerksam, die das Corona Virus und die Isolation mit sich bringen und verweist auf diverse Notfalltelefonnummern, welche in Krisenzeiten Hilfe leisten. Wenn der zwischenmenschliche Kontakt fehlt ist nicht nur Solidarität gefragt, sondern auch Rücksicht und Verständnis. Nicht immer sind die familiären Umstände so stabil, dass eine Krise wie diese bewältigt werden kann.



Isolation durch Corona

In Zeiten der Digitalisierung und Schnelllebigkeit ist es ungewohnt, zu Hause zu sein. Mindestens genauso ungewohnt ist es, soziale Kontakte zu meiden und isoliert darauf zu warten, dass die Zeiten wieder besser werden. „Diese Ausnahmesituation betrifft uns alle,“ so Nina Jeß und Annika Pech, „und die Folgen können vielschichtig sein: Von Langeweile, Unausgeglichenheit bis hin zur Depression.“ Zusätzlich zu diesen Herausforderungen kann es auch vermehrt zu psychischen Belastungen kommen, da die Anspannung innerhalb der Familie aufgrund der räumlichen Nähe wächst. Kinder, Home-Office und Partnerschaft unter einen Hut zu bekommen ist im Alltag schon schwierig genug. Wenn dann auch noch Routine und gewohnte Sozialkontakte fehlen, ist der Lagerkoller nicht weit.



Hilfetelefone

Wenn Sie Hilfe benötigen, nicht mehr weiterwissen oder sich über Ihre Situation austauschen wollen, wenden Sie sich an folgende Nummern oder an die Online-Beratungsangebote:

Hier gibt es Hilfe





Corona-Hilfstelefone





> Gewalt gegen Frauen: Tel. 0800/0116 016 (rund um die Uhr oder im Sofort-Chat unter www.hilfetelefon.de

> Müttertelefon: Tel. 0800/ 333 2 111 (20 bis 22 Uhr)

> Elterntelefon: Tel. 0800/ 111 0550 (Mo-Fr: 9 bis 11 Uhr, Di & Do: 17 bis 19 Uhr)

> Sucht & Drogen Hotline: Tel. 01805/ 313031 (rund um die Uhr, kostenpflichtig)

> Telefonseelsorge: Tel. 0800/111 0 111 oder 116 123 (rund um die Uhr oder in der Chat-Beratung unter www.telefonseelsorge.de)

> Nummer gegen Kummer: Für Kinder und Jugendliche unter Tel. 116 111 (Mo-Sa: 14 bis 20 Uhr), für Eltern: Tel. 0800/111 0 550 (Mo-Fr 9 bis11 Uhr, Di-Do 17 bis 19 Uhr)

> Silbertelefon – Seniorentelefon gegen Einsamkeit, Tel. 0800/4 70 80 90 (täglich 8 bis 22 Uhr)

> Pflegenottelefon: Tel. 030/ 2017 9131 (Mo-Do 9 bis 18 Uhr)

> Hilfetelefon Schwangere in Not: Tel. 0800/4040020 (rund um die Uhr oder als Online-Beratung unter www.geburt-vertraulich.de)

> Polizei: Tel. 110 (rund um die Uhr)

> ProFamilia: Bundesweite Online-Beratung unter www.profamilia.de

> Internetberatung für Mädchen und Frauen unter www.gewaltlos.de

> Sozialpsychatrischer Dienst des Kreises Rendsburg-Eckernförde: Tel. 04331/202 - 243

> !Via Frauenberatung Eckernförde (u.a. Konflikt- und Schwangerschaftsberatung): Tel. 04351/3570

> Gleichstellungsbeauftragte Stadt Eckernförde: Tel. 04351/ 710 - 160, Gleichstellungsbeauftragte Amt Schlei-Ostsee: Tel. 04351 / 7379 - 130