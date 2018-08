Hubraum, Strand & Meer : Coole Karren und Kaputte Jungs

Alljährliches Treffen von US-Cars und Oldtimern am Südstrand am 1. September.

von Arne Peters

30. August 2018, 17:48 Uhr

Die „Kaputten Jungs“ sind wieder da: Am Sonnabend, 1. September, veranstalten sie unter der Überschrift „Hubraum, Strand & Meer“ ihr alljährliches Treffen von US-Cars und Oldtimern am Südstrand. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr, abends spielen „Die Stromies“ live am Strand. Neben jeder Menge cooler Autos ist für Imbiss- und Getränkewagen gesorgt, auch „Kaputte Jungs“-Klamotten werden zum Kauf angeboten. Wie in jedem Jahr werden Pokale für „Weiteste Anreise“, „Schönste Bude“ und „Coolste Bude“ verliehen. Der Gewinn der Veranstaltung wird wieder einem Projekt für Kinder zugute kommen.