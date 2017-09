5000 BESUCHER WOLLTEN US-CARS AM SÜDSTRAND SEHEN : Coole Buden von Kaputten Jungs

vergrößern 1 von 4 Foto: baruschke (3) 1 von 4





Eckernförde | Wo gibt es schon Pokale mit derart außergewöhnlichen Bezeichnungen wie „Coolste Bude“ oder „Sprit abfackeln“ zu gewinnen? In Eckernförde! Am Sonnabend fand zum elften Mal die legendäre Veranstaltung „Hubraum, Strand und Meer“ der „Kaputten Jungs“ am Südstrand statt, zu der sich dieses Mal über 250 Autos und an die 5000 Besucher einfanden. Die Gemeinschaft der „Kaputten Jungs“ zählt derzeit 61 Mitglieder – einstige Bundeswehr-Techniker, die sich vor Jahren an ihrem Ausbildungsstandort Alamogordo im US-Bundesstaat New Mexiko kennenlernten und dort ihrem gemeinsamen automobilen Hobby viel Zeit widmeten.

Inzwischen sind sie längst nach Hause zurückgekehrt und leben in ganz Deutschland verstreut, ihrer Liebe zu US-Cars sind sie allerdings treu geblieben. Daher beschlossen sie vor elf Jahren, sich wenigstens einmal im Jahr am ersten Sonnabend im September zu einem eigenen Auto-Treffen zu verabreden. Auch das begehrte T-Shirt mit der Aufschrift „Hubraum, Strand und Meer“ gibt es dann zu kaufen. André Marweg von den „Jungs“ stellte zufrieden fest: „Alle 300 T-Shirts waren bereits bis zum Mittag verkauft“. Die Besonderheit „ECK –KJ 11“ auf dem limitierten Kleidungsstück verweist auf Eckernförde (ECK) , die „Kaputten Jungs“ (KJ) und die Zahl des Treffens (in diesem Jahr 11).

Zu diesem Termin finden sich nicht nur die „Kaputten Jungs“ mit ihren „coolen Buden“ ein – inzwischen hat das Autotreffen weit über die Landesgrenzen hinaus an Bedeutung gewonnen. Die Kfz-Kennzeichen aus Hamburg, Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen bewiesen, dass niemandem die Anreise zu weit war. Die Belohnung für die weiteste Anfahrt erhielt in diesem Jahr der Besitzer eines Chevrolet Suburban aus dem 490 Kilometer entfernten Wuppertal, er durfte den Pokal „Sprit abfackeln“ mit nach Hause nehmen. Nicht so weit hatte es der silberfarbene Magirus aus Schleswig, der von der Jury der „Kaputten Jungs“ als besonders auffällig bewertet wurde und dafür den Pokal „Coolste Bude“ erhielt. Viele Besucher bestaunten dieses außergewöhnliche Fahrzeug, darunter auch Sol Mette Drawert aus Schaalby. „Persönlich fahre ich Motorrad bei Motocross- und Enduro-Veranstaltungen“ erklärte sie „aber heute sind wir mit dem Dodge meines Onkels hier in Eckernförde dabei.“

Viele der US-Cars sind aufwändig instand gesetzt worden, so auch der Ford Mustang aus dem Baujahr 1967 von Guido und Nicole Liebherr aus Flensburg. „Im vergangenen Jahr haben wir dieses Fahrzeug direkt in Kalifornien gekauft, nach Deutschland geholt und restauriert“, erklärten die beiden. Immerhin dauerte die Restaurierung acht Monate, aber nun erstrahlt der „Mustang“ neu lackiert in british-racing Green und die beigefarbenen Ledersitze im Innenraum zeugen von fachkundiger Sattlerarbeit.

Den Pokal „Schönste Bude“ erhielt nach Jury-Entscheidung der Fahrer eines Pontiac Leman aus Neumünster. Gefeiert wurde auf dem Südstrand-Gelände, das den „Kaputten Jungs“ für ihre Veranstaltung den ganzen Tag wieder kostenfrei von der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH zur Verfügung gestellt wurde. Die Imbissstände der Schlachterei Carsten Holtorf und der Taverne „Rhodos“ sorgten für das leibliche Wohl, Getränke gab es von der Firma Behn, die auch die am Nachmittag wetterbedingt erforderlichen Schirme bereitgestellt hatte. Florian Österreich von den „Kaputten Jungs“ erklärte: „Die Erlöse aus dem Getränkeverkauf spenden wir wie jedes Jahr einer sozialen Eckernförder Einrichtung, in diesem Jahr wird die Jugendgruppe des DRK Eckernförde die 500 Euro erhalten“.

von Petra Baruschke

erstellt am 04.Sep.2017 | 05:37 Uhr