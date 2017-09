Campingserie : Club-Feeling an der Ostseeküste

vergrößern 1 von 3 Foto: dis(2) 1 von 3

von Dirk Steinmetz

erstellt am 15.Sep.2017 | 06:08 Uhr

Waabs | Die Ostseeküste entlang der Eckernförder Bucht ist bei Urlaubern beliebt. Besonders der Campingtourismus hat eine lange Tradition auf der Halbinsel Schwansen. Jeder der 13 Plätze ist in der Saison ein Dorf für sich, mit besonderen Menschen und Angeboten. In einer Serie stellt die EZ verschiedene Plätze vor, heute den Campingplatz Booknis Ostsee-Freizeitpark in Waabs.

Die Anonymität auflösen und Gäste in Aktivitäten einbinden, damit sie sich wohlfühlen – diesen Club-Gedanken, bekannt aus Ferienclubs weltweit, verfolgt Friedrich von Ahlefeld-Dehn, Eigentümer und Betreiber des Campingplatzes Booknis Ostsee-Freizeitpark seit gut 30 Jahren. „Mit Erfolg“, wie der 73-Jährige berichtet. „Wir haben uns damals hingesetzt und überlegt, was können wir tun, um uns und den Platz von anderen abzusetzen“. Als Ergebnis wurden viele Sportanlagen gebaut. Ob beispielsweise Fußball, Badminton, Tennis oder Boule – Urlauber finden auf der weitläufigen und eingegrünten Anlage viele Angebote. Das besondere daran ist, dass von Ahlefeld und sein Team je Sportart zwei Dauercamper gewinnen konnten, die die „Clubs“ betreuen. „Sie organisieren und bieten Angebote in Eigenregie an“, berichtet der Chef. Wenn die Ferien-Club-Betreuer etwas brauchen, dann bekommen sie das vom Campingplatz gestellt. „Das hat sich bewährt“, berichtet von Ahlefeld von einer sehr hohen Rate an „Wiederkommern“, auch bei den Touristencampern.

Vor Beginn jeder Saison wird über das Jahresprogramm gesprochen. So finden in den Sommermonaten nicht nur sportliche Turniere statt, die „Clubleiter“ organisieren auch Disko- und Tanzabende, es finden Skatturniere statt und auch spezielle Feste werden in der großen Veranstaltungshalle organisiert. Die Halle ist sehr wertvoll – gerade beim schleswig-holsteinischen Wetter. „Bei schlechtem Wetter zeigen wir da auf einer Großleinwand Filme – für jedes Alter“, erklärt von Ahlefeld. Sie haben festgestellt, dass Eltern auch mal Zeit für sich brauchen. Dann wissen sie ihre Kinder sicher betreut. Wenn die Kinder viele Freunde finden, jeden Tag Spaß haben, dann sind auch die Eltern glücklich, „sie kommen dann wieder“, haben sie beobachtet. Die Halle steht aber auch für vieles andere zur Verfügung, mal für Fußball-Übertragungen, ein anderes Mal für Tanzfeste oder für Kniffel-Turniere.

Der Platz wurde 1972 gegründet. Anfang der 80-Jahre wurde investiert und der Platz erweitert und eben auch die Sportanlagen errichtet. Viel Wert wurde auf eine gute Entwässerung der Anlagen gelegt. „Innerhalb von einer Stunde sollen nach Starkregen die Pfützen weg sein“, erklärt von Ahlefeld. Und es wurden gut zehn Kilometer Hecken und Gebüsch gepflanzt, um den Platz aufzuteilen.

„Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Katrin Rabach. Die Urlauberin aus Wittenberg (Sachsen-Anhalt) ist erstmals an der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste. „Obwohl der Platz viele Stellplätze hat, wirkt er sehr weitläufig.“ Überrascht ist sie von der großen Auswahl an Sportmöglichkeiten, das habe sie an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns, wo sie bisher oft war, nicht so erlebt.

Begeistert vom Platz ist auch Rainer Martin aus Hamburg. Sie seien nun schon mehrere Male da gewesen, und hatten in Ferienwohnung und Mobilheim mit Enkelin Adriane (2) auf dem Platz gewohnt. Sie haben nun einen Dauerstellplatz ab dem kommenden Jahr gebucht. „Uns gefällt es hier sehr, so direkt an der Ostsee.“

Damit gehört Rainer Martin zu den wenigen Glückspilzen, die einen Dauerstellplatz bekommen. „Ich habe nur zwei Plätz neu zu vergeben gehabt“, sagt von Ahlefeld. Abgesehen davon sei der Platz dieses Jahr so voll gewesen wie nie. Viele Gäste würden Auslandsreisen meiden, erklärt er sich die Entwicklung.

Steckbrief Booknis Ostsee-Freizeitpark

Der Platz mit einer Gesamtfläche von rund 26 Hektar liegt in der Gemeinde Waabs. Er hat 775 Stellplätze, davon sind 680 Parzellen für Dauercamper und 95 für Touristen. Angebote (u.a.):

Bademöglichkeit für Hunde am Platz

FKK

Ferienwohnungen, Mobilheime und Wohnmobilplatz

Restaurant und Imbiss

diverse Sportangebote u.a. Beachvolleyball, Badminton, Tennis, Boule, Fußball, Segeln- und Surfmöglichkeit

Infos: www.camping-booknis.de Telefon: 04352/ 2311dis