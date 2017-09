Christine Aschenberg-Dugnus ist wieder im Bundestag

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Achim Messerschmidt

erstellt am 24.Sep.2017 | 19:05 Uhr

Die FDP-Kreisvorsitzende Christine Aschenberg-Dugnus aus Strande feierte den Wiedereinzug der Liberalen in den Deutschen Bundestag in Kiel. „Das Ergebnis ist wunderbar“, sagte sie gestern Abend auf Nachfrage der Eckernförder Zeitung. Man habe auch schon während des Wahlkampfes positive Rückmeldungen von den Bürgern bekommen, berichtete sie. Das habe optimistisch gestimmt. Mit Wolfgang Kubicki und Gyde Jensen sowie Christine Aschenberg-Dugnus sind drei Schleswig-Holsteiner von der FDP im Bundestag vertreten.

Dass die SPD frühzeitig erklärt hat, in die Opposition zu gehen und für keine weitere Große Koalition zur Verfügung zu stehen, begrüßte Aschenberg-Dugnus. „Dann ist die AfD zumindest nicht der Oppositionsführer.“

Ob sich die FDP an einer Regierung beteilige, hänge davon ab, ob wichtige Forderungen der Partei, wie Investitionen in die Bildung, Digitalisierung und ein Einwanderungsgesetz sich auch in einem Koalitionsvertrag wiederfinden, so die FDP-Kreisvorsitzende. Das würden jetzt die anstehenden Koalitionsverhandlungen zeigen.