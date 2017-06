Jubiläum : Chorgründung unter dem Dannebrog

vergrößern 1 von 2 Foto: Wilfried Hüttemeier 1 von 2

Schleswig und Holstein sind dänisch. Noch über 20 Jahre sollte es dauern, bis sich die beiden Herzogtümer 1864 nach dem Deutsch-Dänischen Krieg von Dänemark lösten und an Preußen fielen. Doch bereits 1842 wurde in Nordschwansen kräftig in Vereinen und Gemeinschaften gesungen. Auf eine bereits 175-jährige Geschichte blickt dabei an diesem Sonnabend, 24. Juni, der Schwansener Gesangverein von 1842 zurück. Mit Mitgliedern, fördernden Mitgliedern und Freunden des Vereins wird das besondere Jubiläum mit einer internen Feier im Gasthaus Nüser gewürdigt.

Der Schwansener Gesangverein von 1842 in Karby blickt auf eine wechselvolle geschichtliche Entwicklung zurück. Landmann Dietrich Möller gilt als Gründer des Vereins, der in Brodersby unter dem Namen ‚Alter Schwansener Gesangverein‘ als reiner Männerchor seinen Anfang nahm.

Während des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 ruhte das Vereinsleben. Erst 1880 wurde von Sängern und Freunden des Gesangs im Gasthaus des Gastwirts Jochimsen in Karby beschlossen, den bis dahin ruhenden Verein unter dem Namen „Schwansener Gesangverein“ wieder ins Leben zu rufen. Von 1885 bis 1905 wirkte der Lehrer, Küster und Organist zu Karby, Hinrich Sievers, als Vorsitzender des Verein, wie die Recherchen des Vereins ergaben. 1888 hatte der Verein nahezu 100 Mitglieder.

Nach dem 1. Weltkrieg, im Jahre 1919, wurden die Chöre, der Männerchor „Schwansener Gesangverein“ und der „gemischte Kirchenchor Karby“ zusammengelegt und bildeten fortan, bis heute, den gemischten Sangeschor ‚Schwansener Gesangverein von 1842‘. Die Chorleitung übernahm zunächst der Lehrer und Organist Hinrich Muus aus Karby. Während des 2. Weltkrieges ruhten die Vereinsaktivitäten erneut. Insgesamt für einen Zeitraum von zwölf Jahren fand kein Chorleben statt. Erst 1951 rief der Schulleiter von Karby, Johannes Reimer, als Vorsitzender den Chor neu ins Leben. Im Jahre 1962, nach der 120-Jahrfeier, waren die Mitgliederzahlen allerdings so rückläufig, dass beschlossen wurde den Verein von 1963 bis 1969 erneut ruhen zu lassen.

Durch Zusammenschluss mit dem gemischten Chor Brodersby unter dem alten Namen ‚Schwansener Gesangverein von 1842‘ wurden 1969 die Chorproben wieder aufgenommen. Von 1962 bis 1988 wurden die Geschicke des Vereins sehr stark von Johannes Mordhorst geprägt. Seit 2003 liegt die Chorleitung des Schwansener Gesangvereins in den Händen von Christel Kreft.

Zurzeit zählt der Chor insgesamt 37 Mitglieder, davon 30 Aktive (24 Sängerinnen und sechs Sänger). Aus der geschichtlichen Entwicklung des Vereins hat der Verein sowohl Kirchenlieder, Volkslieder als auch zeitgemäßes Liedgut in seinem Gesangs-Repertoire aufgenommen.

Interessierte neue Stimmen sind dem Chor immer willkommen. „Vorsingen muss aber keiner. Je nach Stimmlage erfolgt die Zuordnung zu den Singstimmen Sopran, Alt, Tenor oder Bass“, sagt Wolfgang Gantner vom Vorstand.

Die Chorabende finden in lockerer Atmosphäre jeden Dienstag von 19.30 bis 21 Uhr im Gasthaus Nüser in Karby statt. Letzte Probe vor der Sommerpause am 11. Juli. Infos zum Chor bei Chorleiterin Christel Kreft (Tel: 04644/7102) oder beim Vorsitzenden Horst Wendeler (Tel: 04642/3337).





von Dirk Steinmetz

erstellt am 23.Jun.2017 | 06:26 Uhr