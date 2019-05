Hunde in Loose ausgesetzt : Chihuahuas in Pappkiste ausgesetzt

7 Chihuahua wurden bei der Arche Grünthal ausgesetzt. Tiere sind im Tierheim, Ordnungsamt wird Anzeige erstatten.

von Dirk Steinmetz

02. Mai 2019, 14:12 Uhr

In einem Pappkarton saßen sie in ihrem eigenen Dreck. Sieben Chihuahua fand Jennifer Bastian heute morgen um 7 Uhr in einer Kiste verpackt vor ihrer Türe an der Arche Grünthal in Loose - ein rein privat betriebener Gnadenhof für Tiere.

Unbekannte setzen sieben Chihuahua in Pappkarton in Loose aus

"Soweit sahen die Tiere gesund aus", berichtete sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Das sei das erste Mal gewesen, das ihr von herzlosen Unbekannten einfach Tiere vor die Tür gestellt und ausgesetzt wurden.

Jennifer Bastian

"Wer macht so etwas?" Wie lange der Pappkarton schon vor ihrer Tür stand und wie lange die Hunde dort drin waren, dass wisse sie nicht.

Wer macht so etwas? Jennifer Bastian

Die Tiere brachte die junge Frau ins Tierheim Weidefeld.

Hunde sind jetzt im Tierheim Weidefeld untergebracht

Dort sind sie nun zunächst untergebracht. Zugleich wurde das Ordnungsamt Schlei-Ostsee eingeschaltet. Ordnungsamtsleiter Rene Kinza bestätigte den Fund und informierte, dass die Tiere, bei denen es sich nicht um Welpen handelt, im Tierheim einem Tierarzt vorgestellt werden.

Jennifer Bastian

Nur so wisse man mit Gewissheit, wie es um die Tiere stehe. In jedem Fall bemühe man sich, den oder die Besitzer zu ermitteln. Tiere aussetzen sei eine Straftat.

Ordnungsamt wird Anzeige erstatten

Das Ordnungsamt wird Anzeige gegen Unbekannt stellen. Hinweise zu den Hunden an den Ordnungsamtsleiter Kinza unter Tel. 04351/7379400.