40 Jahre im Showbusiness : Charly hat noch lange nicht fertig

Die „Charly Schreckschuss Band“ feiert ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum mit neuer CD, LP und einem Konzert im Eckernförder Carls.

von Gernot Kühl

23. Oktober 2018, 12:16 Uhr

Die „Charly Schreckschuss Band“ feiert ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum mit einem neuem Album – LP und CD – und mit einem Konzert im Carls auf Carlshöhe. „Was nun - Was tun?“ heißt das 12. Album von Bandleader Rainer „Charly“ Beutin, in dem er und seine Jungs alles mobil machen, was sie musikalisch gut finden. Aus voller Kehle – mit dem typisch gitarrenbetonten Schreckschuss-Sound, bei dem es nur so groovt, hämmert und stampft. Der Cocktail aus R&B, Soul, Blues, Cajun und Boogie geht umgehend vom Herz übers Hirn in die Beine.

Zu erleben ist das nicht nur auf CD, sondern am Sonnabend, 27. Oktober, um 20 Uhr auch im Carls. Dort gibt’s dann Charly Schreckschuss pur mit allen Zutaten und Musikern an Bord, die die Fans so schätzen. Ob deutschsprachig oder op Platt oder punktuell auch auf Dänisch – all ihre Songs liefern mit eingängigen Refrains und überzeugenden Geschichten die Grundlage zum Mitsingen. Mit der 7-Minuten-Hymne „Charly‘s Boogie“ spielen sie sich vom Krückenhaus „Großer Weißer Vogel“ bis zum großen Trinkgelage „Halve Brand“ fast um Kopf und Kragen.

Gemeinsam auf Tour sind Charly Beutin (Gesang, Gitarre), Manne Kraski (der von den „Rattles“, Gitarre), Bernd Ohnesorge (Bass), Eiko Krämer (Gitarre) und Jörg Berger (Schlagzeug).

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf (auch online) im Carls sowie an der Abendkasse (Einlass ab 19 Uhr).