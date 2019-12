CDU-Verband trifft sich

Avatar_shz von mks

15. Dezember 2019, 17:28 Uhr

Langballig | Der CDU-Ortsverband Langballig lädt für Mittwoch, 18. Dezember, zu einer Mitgliederversammlung mit anschließendem Grünkohl-Essen ein. Beginn ist um 18.30 Uhr in der „Station L“, Raiffeisenstraße 1 in Langballig. Im Anschluss an das Essen will man einen Rückblick auf das Jahr 2019 und einen Ausblick auf das kommende Jahr 2020 halten. Der Kostenbeitrag für das Essen liegt bei 18,50 Euro. Um Anmeldung wird bis spätestens heute bei Kurt Brodersen, Tel. 01 75 / 29 81 005, oder bei Michael Mangelsen, Tel. 0 46 36 / 96 64, gebeten.