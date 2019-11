Carlo-Club Sprottenschule Eckernförde : Carlo und Caroline suchen ehrenamtliche Mitarbeiter zum Wohl der Kinder

Feste Rituale, von der Begrüßung über das gemeinsame Essen bis zu Hausaufgaben und Freizeit, beben Halt und Struktur.

Eckernförde | Begrüßungslied, Händewaschen, gemeinsames Mittagessen, Hausaufgaben, Freizeit – im Carlo-Club der Sprottenschule gibt es jeden Tag ein festes Ritual, das die Ehrenamtler und die teilnehmenden Schüler befolgen. „Mit dem Carlo-Club haben wir ein großes Glück“, sagt Schulleiterin Heinke Marquardt, „es ist ein liebevolles Auffangen der Kinder.“

Und das scheint nötiger denn je. Es gibt Jungen und Mädchen, die die ungeteilte Aufmerksamkeit „ihres“ Betreuers genießen, die sie vielleicht zu Hause nicht bekommen. Dazu gehören nicht nur die Hausaufgaben, sondern auch Zeit zum Zuhören und Spielen. Seit zehn Jahren gibt es den Club, in dem vornehmlich Rentner sich an einem Tag in der Woche ehrenamtlich zum Wohle „ihres Schülers“ engagieren. Zurzeit werden 15 Jungen und Mädchen der ersten bis vierten Klasse betreut. Denn zurzeit können nur zwei Tage abgedeckt werden. „Wir könnten mehr Kinder betreuen, doch uns fehlt es an Mitarbeitern“, erklärt Ulrike Ludewig. Sie ist für 14 Wochenstunden bei der Diakonie für die Koordination und Organisation des täglichen Geschehens im Carlo-Club zuständig. 22 Ehrenamtler zwischen 65 und 85 Jahren engagieren sich zurzeit im Club. „Aber wir brauchen dringend Verstärkung“, sagt Ludewig. Gerade bei Urlauben oder Krankheiten komme es immer wieder zu Engpässen. „Wir brauchen Springer.“ Pädagogische Voraussetzungen für eine Mitarbeit gibt es nicht. „Man muss Lust haben, mit Kindern zusammen zu sein und eine positive Grundhaltung haben. Toleranz und Gespür wären schön.“ Jeder Mitarbeiter ist an einem Tag in der Woche von 12.15 bis 15.30 Uhr im Carlo- Club aktiv. Auf diese Weise hat das Kind in den vier Tagen vier feste Bezugspersonen. Den Einsatzplan stellt Ulrike Ludewig auf. Bei der Zusammenstellung „der Paare“ achtet sie auf Gemeinsamkeiten von Kind und Mitarbeiter. Nach der Begleitung des Kindes erfolgt in der Regel eine Nachbesprechung, an der auch Silke Mahrt teilnimmt. Die Lehrerin bildet die Schnittstelle zwischen Kollegium, das die Kinder für eine Teilnahme vorschlägt, und Carlo-Club.

Vorgeschlagen werden Kinder, die nach Ansicht der Lehrkräfte der Unterstützung bedürfen. Aber ohne die Zustimmung der Eltern könne ein Kind den Carlo-Club nicht besuchen, erklärt Schulleiterin Marquardt. Der Carlo-Club bietet seinen Kindern auch außerhalb des Schulgebäudes eine gemeinsame Freizeit in Form von Ausflügen oder Theaterbesuchen an. Diese Ausflüge kosten Geld. Spenden werden gerne gesehen. Wer den Club unterstützen möchte, wende sich an den Schulförderverein der Sprottenschule. Die Schule, eine der größten im Kreisgebiet mit rund 330 Kindern und 32 Kollegen einschließlich zehn pädagogischer Mitarbeiter wie Schulsozialarbeiter oder Schulassistenten, ist DaZ-Zentrum mit Basis- und Aufbaustufe für Grundschüler, seit Anfang des Schuljahres auch für die Gettorfer Grundschüler. Zurzeit besuchen 17 Jungen und Mädchen das DaZ-Zentrum. Das pädagogische Angebot ist weit gefächert. Verhaltensauffällige Kinder, die nicht beschulbar sind, werden in der sogenannten „temporären Maßnahme“ betreut. Auch diese ist übergreifend für alle Grundschulen im Umkreis. „Das heißt, wenn die Kinder wieder fit genug sind, kommen sie auf ihre alte Schule zurück“, erklärt Marquardt. In der Sprachheilschule „Sternklasse“ werden Kinder mit Sprachproblemen wie Stottern gefördert.

Wer spenden möchte oder sich für eine Mitarbeit im Carlo-Club interessiert, wende sich an die Sprottenschule, Tel. 04351/732 70; Ulrike Ludewig, Tel. 0173/90 666 33