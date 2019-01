Carlo Club Eckernförde : Carlo Club sucht Verstärkung

An der Sprottenschule erhalten Kinder je nach Bedarf eine persönliche Hausaufgabenbetreuung nach dem Unterricht. Aber auch der Spaß miteinander kommt nicht zu kurz.

Im Carlo Club können alle Beteiligten etwas erleben: sowohl die Kinder, die nach dem Unterricht in der Sprottenschule im Wulfsteert betreut werden, als auch die ehrenamtlichen Betreuer. Jüngst hatten beide Seiten bei einem Ausflug nach Rieseby viel Spaß. Es ging zu einer Aufführung des Gammelbyer Märchenlandtheaters. Gezeigt wurde das Stück „Der entführte Zauberhut“.

Der Ausflug begann für die Kinder schon mit einem kleinen Abenteuer, denn schon die Anreise war für viele bereits aufregend. Mit dem Zug ging es von Eckernförde nach Rieseby. Zugfahren ist für die Kinder alles andere als selbstverständlich. Und so hatten die Gruppe von Anfang an viel Spaß. In Rieseby konnten sich die Sprottenkinder vor Beginn des Stücks auf dem Schulspielplatz ein wenig austoben, bevor es zu der rund einstündigen Theateraufführung ging. Da es bei der Rückreise nach Eckernförde bereits dunkel war, hatte auch diese Fahrt abenteuerliche Züge.

Im Carlo Club werden Kinder von ehrenamtlichen Mitarbeitern unter der Leitung von Ulrike Ludewig montags bis donnerstags zwischen 12.15 Uhr und 15 Uhr betreut. Sie bekommen im Carlo Club eine persönliche Hausaufgabenbetreuung und Förderung als zusätzliches Angebot der Schule. Der Carlo Club befindet sich in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde gGmbH.

Kostenträger des Projekts ist das Schulamt der Stadt Eckernförde. „Die Stadt verfolgt mit dem Angebot konstruktiv und konsequent den Gedanken der Minderung sozialer Ungleichheiten und trägt das Angebot finanziell seit 2017“, erläutert Ulrike Ludewig. Neben der Stadt Eckernförde dankt sie besonders den zahlreichen engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern. „Sie stellen sich zum Teil seit zehn Jahren in den Dienst der Sache und unterstützen die Kinder in ihrer Freizeit“, sagt sie. Zwar gebe es ein eingespieltes Team, weitere Unterstützer könne der Carlo Club aber immer gut gebrauchen. „Wer Lust und Zeit hat, kleine Abenteuer mit den derzeit sechs Mädchen und sechs Jungen zu erleben, und wer sich befähigt fühlt, die Grundschulkinder nach der Schule bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben zu betreuen, darf sich gern bei uns melden“, sagt Ulrike Ludewig.

Der Kontakt läuft zunächst über das Sekretariat der Sprottenschule unter der Telefonnummer 04351/73 2 70. Von dort aus werden alle weiteren Schritte zur Mitarbeit in die Wege geleitet. Die sechs Jungen aus der Truppe würden sich über männliche Betreuer und Bezugspersonen ganz besonders freuen, so Ulrike Ludewig.