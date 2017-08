Nach Brandserie : Campingplatz Heide in Waabs: Polizei ermittelt Brandstifter

vergrößern 1 von 4 Foto: Dirk Steinmetz 1 von 4





Waabs | Die sommerliche Ruhe und das typische Campingplatzleben auf dem Campingplatz Heide täuscht. Innerhalb von nicht mal 14 Tagen kam es viermal zum Brand auf dem Platz in Waabs. Jedes Mal standen Vorzelte in Flammen. Im ersten Fall brannten auch zwei Wohnwagen nieder, die nicht mehr gerettet werden konnten. Personen kamen nicht zu Schaden. Viermal rückte die Freiwillige Feuerwehr Waabs an und viermal waren Camper schnell vor Ort, um umgehend mit Wasserschläuchen und Feuerlöschern ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

Nun konnte die Kriminalpolizei Eckernförde einen Tatverdächtigen ermitteln. Nach Auskunft von Polizeipressesprecher Sönke Hinrichs gingen die Beamten nach den Bränden am Wochenende (19. und 20. August) mehreren verwertbaren Hinweisen nach, die sich auf zwei Kinder bezogen. Der ältere Junge habe der Polizei gegenüber zugegeben, an den Vorzelten Feuer gelegt zu haben. Zu seiner Motivation wollte er sich nicht äußern. Dem jüngeren Kind konnte bislang keine Beteiligung nachgewiesen werden, so die Polizei. Die Ermittlung bezieht sich auf die Brände vom 10., 19. und 20. August. Der Sachschaden in den drei Fällen beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 6000 Euro. Beim Brand der beiden Wohnwagen am 9. August (1. Fall) schließt die Polizei weiterhin eine technische Ursache nicht aus.

„Ich bin sehr erleichtert“, sagte Platzinhaber Carsten Heide. „Dann kann ich jetzt besser schlafen und meine Gäste hoffentlich auch“, sagte er am Dienstagnachmittag nach der Bekanntgabe der Ermittlungsergebnisse. Die ständige Sorge habe sehr an ihm gezehrt, räumte er ein.

Beim Besuch am Vormittag auf dem Platz war die Unsicherheit bei den Campern noch deutlich spürbar gewesen. „Wir sind alle beunruhigt“, sagten Jutta und Ulrich Langenkämper. Die beiden sind seit 31 Jahren Dauercamper und hatten die Einsätze, beziehungsweise die Rauchsäulen, gesehen. So eine Dauerbrandserie hätten sie aber noch nicht erlebt. „Verhindern kann man so etwas nicht“, sagte Langenkämper. Man könne sich nur besser vorbereiten und vorsorgen, sagte der Camper aus Neuwulmsdorf. „Wir haben jetzt Rauchmelder im Vorzelt installiert“, berichtete seine Ehefrau Jutta. Und sie haben mit ihrem Platznachbarn gemeinsam einen zusätzlichen Feuerlöscher bereitgestellt. „So kann jeder von uns im Notfall ganz schnell löschen.“ Außerdem „liegt der Wasserschlauch bereit, damit wir etwas tun können“, ergänzte der Neuwulmsdorfer.

Platzinhaber Heide hatte vormittags noch von einem unguten Gefühl berichtet. „Die Brände sind ein Thema“, sagte er, aber am Ende könne man solches Verhalten nicht verhindern. Er lobte die Camper und dankte der Feuerwehr, die immer sehr schnell zur Stelle war. „Alle im Betrieb sind nervös“. „Das braucht keiner“, sagte er und meinte die Brände, bei denen glücklicherweise niemand zu Schaden kam. Unnötiger Sachschaden entstand natürlich dennoch.

Auf dem Platz sind viele Feuerlöscher verteilt. Das waren sie auch schon vor den Vorfällen. Nun musste Heide gut ein Dutzend ersetzten, sie wurden bei den Bränden dringend gebraucht. „Alle Mitarbeiter und Camper sind sehr sensibel und beobachten viel mehr als früher“, berichtete Heide von seinen Beobachtungen. Für ihn sei es sehr beruhigend zu wissen, dass viele Camper zusätzlich mit ihren Wasserschläuchen mithelfen würden, um damit ein Überspringen der Flammen auf benachbarte Anlagen zu verhindern, bis die Feuerwehr da sei. „Kühlen und nass halten ist sehr wichtig“.

Ebenso wie Ehepaar Langenkämper erging es weiteren Gäste auf dem Platz mit über 800 Stellplätzen. „Ich bin froh, dass meine Familie jetzt nicht da ist“, sagte Sönke Wegner. Der Dauercamper aus Böklund ist ein paar Tage auf dem Platz, um zu angeln. „Das ist schon ein blödes Gefühl“, sagte er, wenn man die Rauchsäule sehe. „Mein Wasserschlauch liegt bereit“.

Sebastian Laskowski aus Tarp ist nur wenige Tage da, dann zieht er weiter. Auch er sei aufmerksamer geworden, und überlege, ob er abends seinen Wagen unbeaufsichtigt lasse.

Seine Zeit auf dem Platz verderben lassen wollte sich das Ehepaar Langenkämper wegen der Vorfälle aber nicht. Sie beobachteten jetzt genau, wer sich bei den Wohnwagen aufhält. „Mehr können wir nicht tun“, sagte Ulrich Langenkämper.



von Dirk Steinmetz

erstellt am 22.Aug.2017 | 06:52 Uhr