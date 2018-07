Buntes Farbspektakel ab 14 Uhr am Südstrand

von shz.de

14. Juli 2018, 06:43 Uhr

Das 5. Holi Open-Air findet heute ab 14 Uhr am Südstrand neben dem „Mango’s Beach“ statt. Veranstalter des bunten Farbspektakels sind die Franz-Betriebe. Alle Stunde werden die mit gefärbtem Pulver gefüllten Beutel dann nach einem Countdown in die Luft geworfen und verwandeln den Südstrand in ein buntes Farbenmeer. „Holi“ ist eines der vielen indischen Frühlingsfeste des Hinduismus, mit Abstand das populärste und farbenprächtigste indische Fest und wird auch „Fest der Farben“ genannt.