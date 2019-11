DRK-Heimatabend in Kosel : Bunter Blick auf die Schleidörfer

Der spannende Heimatabend in Kosel lüftet viele Geheimnisse.

Avatar_shz von shz.de

17. November 2019, 16:02 Uhr

Kosel | Zum 15. Mal lockte der Heimatabend, ausgerichtet vom CDU-Ortsverband Kosel, viele Besucher in die Gaststätte Koseler Hof. Der Abend wurde vom Team um Dr. Heinz Zimmermann-Stock gewissenhaft vorbereitet. Spannende Themen wurden mit einem bunten Blick auf die Schleidörfer Kosel, Weseby, Bohnert und Missunde ausgearbeitet und präsentiert. CDU-Vorsitzender Karsten Lassen bedankte sich bei den Referenten.

Musikalisch und auf der Gitarre leitete Heinke Marquardt den Abend ein, gemeinsam wurde gesungen. Dr. Heinz Zimmermann-Stock ging der Sage um Burg Wesebye auf die Spur. Schnell fand man sich in der Zeit der Seeräuber wieder. Burgfürst Weser hatte es in seiner Zeit schlimm getrieben und nahm seine sanfte Schwester mit in den Freitod. Der Referent machte deutlich, dass in einer Sage, anders als im Märchen, immer ein Funken Wahrheit steckt.

Dr. Edith Grünauer referierte über die Kirchtürme und Glocken der Gemeinden Kosel und Rieseby, die mit ihren Inschriften in Augenschein genommen wurden. Edith Grünauer hat ihre Nachforschungen in einem Buch zusammengefasst, das in der Heimatgemeinschaft Eckernförde erhältlich ist.

Ineinander fließend ging Ortschronist Bernd Jacobsen den Kirchturmuhren mit nur einem Zeiger auf die Spur. Nicht nur in Sieseby fiel ihm dieses Phänomen auf, auch in Lübeck. Erst 1475 wurde erstmals eine Minutenanzeige erwähnt. Die Turmuhr St. Jakobi in Lübeck verlor 2019 ihren einzigen Zeiger, den sie inzwischen aber wieder hat.

Andreas Link führte den Besuchern vor Augen, wie aus den alten Wegen und Chausseen asphaltierte Straßen wie die B 76 wurden. Schmunzelnd gab Thomas Becker zwei alte Zeitungsberichte aus den Jahren 1933 wieder, die von blutrünstigen Wölfen handelten, die im Rudel von 30 Tieren über ein jugoslawisches Dorf hergefallen waren. Baumfrevel gab es auch schon früher, so haben die meisten der sogenannten Hitlereichen 1945 nicht überstanden. Gekonnt führte Dr. Heinz Zimmermann-Stock durch den Abend und prüfte die Plattdüütsch-Kenntnisse der Anwesenden: „Woans hett dat noch eenmal op Platt heten“? Die Antworten kamen prompt ohne Zögern, das das Bett Puuch genannt wird und aus Toilette Tante Meier sowie aus Liebste Leevste wird, das wissen die Teilnehmer des Heimatabends ganz genau.

Endlich wurde das Geheimnis gelüftet: Warum ist die Koseler Kirche nach dem Heiligen Laurentius benannt? Laurentius von Rom war römischer Diakon und starb 258 als Märtyrer. Unter dem römischen Kaiser Valerian wurde er gezwungen, die Schätze seiner Kirche herauszugeben, er erschien mit einer Schar Armer und Kranker vor dem Kaiser, breitete sein Arme aus und sagte: „Dies sind die Schätze meiner Kirche.“ Der Kaiser ließ ihn foltern und verurteilte ihn zum Tode auf dem Rost, der den Flammen übergeben wurde. Der Heilige Laurentius wurde besonders nach der Schlacht bei Augsburg 955 im ganzen christlichen Europa des Mittelalters berühmt und gefeiert. Otto der Große hatte vor der Schlacht zu den Tagesheiligen gebetet und das ungarische Heer besiegt, das weite Teile Mitteleuropas verwüstet hatte. Bekannt für seine geschichtlichen Beiträge ist Altbauer Hans Bannick, er zeigte anhand der Urkunde eines alten Pachtvertrages von 1855 zwischen dem Gut Ornum und dem Pächter Johannes Goos aus Missunde auf, wie schwer so ein Kontrakt zu erfüllen war.

Plattdeutsch kommt in Kosel nicht zu kurz. Annelene Lausen erntete für ihr Vertellen „De Reis na Lübeck“ großes Gelächter. Traditionell endet der Heimatabend mit einem Sketch. Elke Menzel als Grete und Bernd Jacobsen als ihr treusorgender Ehemann Peter hatten im Stück „Peter hett dat seggen“ die Lacher auf ihrer Seite. Onkel Hinnack, Heinz Zimmermann-Stock, fragte sie nach dem Rezept für die glückliche Ehe. Für Grete ganz einfach zu beantworten: „Dat is doch gor nich swoor, wi hebbt dat jümmers so holen. In all de groten Soken hett Peter dar Seggen, in all de lütten ik“. Die Nachfrage von Onkel Hinnack, was denn Peter entscheiden darf, antwortet sie: „Ob wie een Tunnel oder en hoge Brügg över den Kanal in Rendsborg buut, ob Annegret Kramp-Karrenbauer oder Friedrich Merz Kanzler warrn schall, dor hett Peter dat Seggen – he ganz alleen“. Hans Jürgen und Heidi Stilke aus dem Willkommenskreis hatten drei Migranten aus dem Jemen und Iran dabei, um ihnen die Kultur näher zu bringen.