Rieseby in Feierlaune : Bunter Auftakt zur Dorfwoche

Farbenfroher Auftakt der 47. Riesebyer Dorfwoche mit dem Musical „Kunterbunt“ in der Schleischule. Heute Dorfwochenlauf und Ausstellung in der Halle.

von shz.de

21. Juni 2019, 13:16 Uhr

Rieseby | Die 47. Riesebyer Dorfwoche läuft. Traditionelle war zur Eröffnung mit Musiktheater in die Schleischule eingeladen worden. Dorfwochenausschussvorsitzender Hartmut Schmidt und Schirmherrin, Bürgermeisterin Doris Rothe-Pöhls, konnten in der Schule viele Riesebyer und besondere Gäste begrüßen. Unter ihnen Altbürgermeister Johann Kempe, der viele Jahre die Dorfwoche selber begleitete. „Leider hat der Bürgermeister der Partner-Gemeinde Rakow/Süderholz, Alexander Benkert, kurzfristig absagen müssen“, bedauerte Schmidt in seiner Begrüßung. Dabei richtete er seinen besonderen Dank an die Bingo-Lotterie des NDR sowie an die spendablen Riesebyer, die sich so vielfach in die Vorbereitung der Festtage einbrachten.

„Dass ich hier stehen und die Dorfwoche eröffnen darf, freut mich ungemein und ist für mich etwas ganz besonderes, da ich selbst schon Riesebyer Schulkind dabei war“, sagte Bürgermeisterin Doris Rothe-Pöhls und gab den Startschuss für die Dorfwoche. Sie findet zum zehnten Mal unter der Regie von Hartmut Schmidt statt.

Hauptattraktion des Abends aber war das Musical „Kunterbunt“ von Grit Lappe, unter der Leitung von Andrea Exner mit 26 Dritt- und Viertklässlern. Sie zündeten ein Feuerwerk der guten Laune und zogen die mehr als 160 Zuschauer in ihren Bann.

„Kunterbunt ist ein von einem König regierten Land, in dem Farben als Untertanen in einem fröhlichen Miteinander leben. Dann aber hält sich eine Farbe für besser als die anderen und es entsteht Unfrieden, der dem König Kopfzerbrechen bereitet und es wurde für ihn ein schwerer Weg bis wieder zurück zum Miteinander“, erklärte die kommissarische Schulleiterin Birte Franke stolz über die gelungene Vorführung der Theater-AG. Diese hatte das kunterbunte Stück seit Schulbeginn einstudiert und versetzte das Publikum nun in Begeisterung. Imbiss und Klöönsnack im Anschluss rundeten den Auftaktabend ab.

Heute beginnt das Festprogramm mit einem Frühschoppen, ehe ab 13.30 Uhr der Dorfwochenlauf startet. „Anfangs wurde nicht gemeldet, weil ein Euro Startgebühr zu viel war. Mittlerweile sind es rund 120 Anmeldungen geworden“, zog Schmidt eine positive Bilanz. In der Sporthalle wird neben einer Seeadlerausstellung auch die Vorstellung des Naturparks Schlei mit „Arten-Memory“ geboten, zeitgleich berichten Imkerinnen über das Bienensterben. Abschließend folgt ab 21 Uhr die lange Zeltnacht mit „DJane Yvonne. Neuerungen sieht der am Sonntag von 10 bis 17 Uhr mit Aktivitäten voll gespickte Abschlusstag vor. Ab 14 Uhr wird vor der Sporthalle der „RiesebyMegaStone“ bemalt und zum Ausklang zeigt das Eckernförder Akkordeon-Orchester ab 16 Uhr auf dem Festplatz sein ganzes Können, während von 13 bis 16 Uhr im Bürgerpark das traditionelle Ringreiten stattfindet.